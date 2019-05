Peste 18 milioane de alegatori sunt asteptati, duminica, la urne pentru a-i desemna pe cei 33 de reprezentanti ai Romaniei in Parlamentul European, dar si pentru a vota la referendumul national consultativ convocat de presedintele Klaus Iohannis pe teme legate de Justitie.



Alegatorii vor primi trei buletine - unul pentru alegerile europarlamentare si doua pentru referendum. Introducerea unui buletin de vot in alta urna decat cea destinata NU atrage nulitatea acestuia, informeaza Agerpres.

Alegatorii vor primi trei buletine de vot separate - unul pentru alegerile europarlamentare si cate unul pentru fiecare intrebare a referendumului.

La referendum, cetatenii sunt chemati sa se pronunte prin "Da" sau "Nu" cu privire la urmatoarele intrebari:

1. "Sunteti de acord cu interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie?"

2. "Sunteti de acord cu interzicerea adoptarii de catre Guvern a ordonantelor de urgenta in domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare si cu extinderea dreptului de a ataca ordonantele direct la Curtea Constitutionala?"

In sectia de votare vor fi instalate trei urne de vot, cate una pentru fiecare buletin.

Alegatorul poate sa voteze pentru un singur tip de scrutin sau pentru amandoua. El prezinta operatorului de calculator actul de identitate si precizeaza pentru ce tip de scrutin doreste sa voteze (referendum sau alegeri europarlamentare).

Prezenta la vot va fi consemnata pe liste electorale distincte pentru cele doua tipuri de scrutin.

Pe actul de identitate se va aplica o singura data stampila cu mentiunea "VOTAT" si data scrutinului sau, dupa caz, un singur timbru autocolant cu mentiunea "VOTAT" si data scrutinului.

13 formatiuni politice si 3 candidati independenti, In cursa pentru un loc in Parlamentul European

In confruntarea electorala au intrat candidati din partea PSD, Alianta 2020 USR PLUS, Partidul Pro Romania, UDMR, PNL, ALDE, Partidul PRODEMO, PMP, Partidul Socialist Roman, Partidul Social Democrat Independent, Partidul Romania Unita, UNPR, Blocul Unitatii Nationale - BUN. In competitie sunt si trei candidati independenti - Gregoriana-Carmen Tudoran, George Nicolae Simion si Peter Costea.

18.949.141 cetateni cu drept de vot, asteptati la urne

Potrivit ultimei informari a AEP, numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la 31 martie este de 18.949.141.

Pentru cele doua scrutine de duminica vor fi organizate 18.730 de sectii de votare pe teritoriul national, in strainatate cetatenii romani putand sa voteze in 441 de sectii.

Pentru cele 441 de sectii de votare infiintate pentru alegatorii romani din strainatate, Ministerul Afacerilor Externe a trimis 4.000.500 de buletine de vot, atat pentru alegerile europarlamentare, cat si pentru referendumul national. Au fost distribuite cate 1.333.500 de buletine de vot pentru alegerea candidatilor Romaniei in Parlamentul European, pentru intrebarea nr. 1 de la referendumul national, respectiv pentru intrebarea nr. 2 de la referendumul national. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe a expediat 1.301.230 de timbre autocolante si 2.147 de stampile cu mentiunea "VOTAT".

In Bucuresti, vor fi 1.269 de sectii de votare. In sectorul 1 al Capitalei vor fi organizate 166 de sectii, in sectorul 2 - 202, in sectorul 3 - 287, in sectorul 4 - 183, in sectorul 5 - 197, iar in sectorul 6 - 234.

Cetatenii romani care au varsta de 18 ani, impliniti pana in ziua de referinta inclusiv, au dreptul de a alege reprezentantii Romaniei in Parlamentul European.

Alegatorii care in ziua alegerilor se afla in localitatea de domiciliu sau resedinta voteaza la sectiile de votare la care sunt arondati. Cei care in ziua alegerilor se afla in alta localitate (comuna, oras, municipiu) decat cea de domiciliu isi vor exercita dreptul de vot la orice sectie de votare, urmand a fi inscrisi in lista electorala suplimentara.

Pot sa voteze la europarlamentare si cetatenii comunitari care s-au inscris in listele speciale. Prin alegator comunitar se intelege orice cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania, care are dreptul de a alege in Romania pentru Parlamentul European, avand domiciliul sau resedinta in Romania, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi. Alegatorii comunitari nu pot insa vota pentru referendum.

Nu au drept de vot debilii si alienatii mintal pusi sub interdictie si persoanele care, in ziua de referinta, sunt condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva la pierderea drepturilor electorale.

De asemenea, nu pot vota pentru alegerea reprezentantilor Romaniei in Parlamentul European cetatenii romani care sunt inscrisi in listele electorale ale altor state membre. Acestia pot vota doar listele/candidatii din statul respectiv.

Votarea incepe la ora 7:00 si se incheie la ora 21:00

La sediile sectiilor de votare se afiseaza la loc vizibil ora la care incepe, respectiv se incheie votarea. Alegatorii pot vota la sectia unde sunt inscrisi in copia de pe lista electorala permanenta sau in copia de pe lista electorala speciala ori la orice alta sectie de votare.

Accesul alegatorilor in sala de vot are loc in serii corespunzatoare numarului cabinelor.

Pasul 1 - Alegatorul prezinta actul de identitate, respectiv documentul de identitate biroului electoral al sectiei de votare.

Pasul 2 - Presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau membrul desemnat de acesta verifica daca alegatorul este inscris in copia de pe lista electorala permanenta sau de pe lista electorala speciala, dupa care alegatorul semneaza in lista la pozitia destinata acestuia.

Pasul 3 - In baza semnaturii in copia de pe lista electorala permanenta sau de pe lista electorala speciala, presedintele sau membrul biroului electoral al sectiei de votare desemnat de acesta ii incredinteaza alegatorului buletinul de vot si stampila cu mentiunea "VOTAT".

Alegatorii voteaza separat in cabine inchise, aplicand stampila cu mentiunea "VOTAT" inauntrul patrulaterului care cuprinde lista de candidati sau prenumele si numele candidatului independent pe care il voteaza. Stampila cu mentiunea "VOTAT" trebuie astfel dimensionata incat sa fie mai mica decat patrulaterul.

Prezenta oricarei persoane in cabinele de vot, in afara celei care voteaza, este interzisa. Alegatorul care din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singur are dreptul sa cheme in cabina de votare un insotitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din randul observatorilor sau al membrilor biroului electoral al sectiei de votare.

Dupa ce au votat, alegatorii vor indoi buletinele, astfel incat pagina netiparita care poarta stampila de control sa ramana in afara, si le vor introduce in urna, avand grija sa nu se deschida. Indoirea gresita a buletinului nu atrage nulitatea acestuia.

La cererea alegatorului, in cazul in care acesta a aplicat gresit stampila cu mentiunea "VOTAT", dar nu a introdus buletinul in urna, presedintele biroului electoral al sectiei de votare ii poate elibera, numai o singura data, un nou buletin, retinand si anuland buletinul de vot initial.

Stampila incredintata pentru votare se restituie presedintelui sau acelor membri ai biroului electoral al sectiei de votare desemnati de acesta, dupa care presedintele sau acel membru aplica pe actul de identitate sau, dupa caz, pe documentul de identitate al alegatorului stampila cu mentiunea "VOTAT" si data scrutinului sau, dupa caz, un timbru autocolant cu mentiunea "VOTAT" si data scrutinului.

Presedintele poate lua masuri ca stationarea unui alegator in cabina de votare sa nu se prelungeasca nejustificat.

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Durata totala a suspendarilor nu poate depasi o ora. Suspendarea este anuntata prin afisare la usa sediului sectiei de votare imediat ce s-a produs evenimentul care a declansat-o.

In timpul suspendarii, urnele de votare, stampilele, buletinele de vot si celelalte documente si materiale ale biroului electoral al sectiei de votare vor ramane sub paza permanenta. In timpul suspendarii nu poate parasi sala de votare mai mult de jumatate din numarul membrilor biroului electoral al sectiei in acelasi timp. Candidatii si observatorii care asista la votare nu pot fi obligati sa paraseasca sala de votare in acest timp.

Votarea cu urna speciala

Cererile alegatorilor netransportabili din motive de boala sau invaliditate prin care se solicita deplasarea urnei speciale se depun cel mai tarziu in preziua alegerilor, potrivit unei decizii a Biroului Electoral Central. Cererile scrise formulate de alegatorii netransportabili din motive de boala sau invaliditate, insotite de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care sa rezulte ca persoanele respective sunt netransportabile, prin care se solicita deplasarea urnei speciale, se depun cel mai tarziu in preziua alegerilor.

Conform BEC, cererea de votare prin intermediul urnei speciale, formulata de alegator, trebuie datata si semnata olograf si va cuprinde numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal, domiciliul, seria si numarul actului de identitate valabil, precum si adresa la care se afla.

Totodata, persoanele detinute in baza unui mandat de arestare preventiva sau persoanele care sunt in executarea unei pedepse privative de libertate, dar care nu si-au pierdut drepturile electorale pot vota si ele prin intermediul urnei speciale.

Situatiile in care votul este considerat nul, valabil sau alb

Sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicata stampila de control a sectiei de votare, buletinele de alt model decat cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicata stampila "VOTAT" sau la care stampila este aplicata pe mai multe patrulatere; votul este valabil in cazul in care, desi stampila aplicata a depasit limitele patrulaterului, optiunea alegatorului este evidenta; buletinele de vot nule nu intra in calculul voturilor valabil exprimate.

De asemenea, sunt considerate ca fiind valabile voturile exprimate in urmatoarele situatii:



stampila cu mentiunea "VOTAT" este aplicata in interiorul unui singur patrulater,



stampila cu mentiunea "VOTAT" depaseste limitele patrulaterului, dar optiunea alegatorului este evidenta (inclusiv situatia in care stampila este doar tangenta la un patrulater, dar nu atinge si un altul),



stampila cu mentiunea "VOTAT" este aplicata in interiorul unui patrulater, dar pe buletinul de vot sunt inscrise diverse mentiuni ale alegatorului (votul este considerat valabil indiferent de mentiunile inscrise pe buletin),



stampila cu mentiunea "VOTAT" este aplicata in interiorul unui patrulater, dar pe buletinul de vot alegatorul a aplicat una sau mai multe stampile fara sa atinga vreun alt patrulater.

Sunt considerate voturi albe buletinele de vot pe care nu a fost aplicata stampila cu mentiunea "VOTAT", iar acestea nu intra in calculul voturilor valabil exprimate.

PSD - primul pe buletinul de vot

PSD ocupa primul loc pe buletinul de vot la alegerile europarlamentare din 26 mai, urmat de Alianta 2020 USR PLUS si Partidul Pro Romania.

Urmatoarele pozitii sunt ocupate de UDMR, PNL, ALDE, Partidul PRODEMO, PMP, Partidul Socialist Roman, Partidul Social Democrat Independent, Partidul Romania Unita, UNPR, Blocul Unitatii Nationale - BUN.

Pe ultimele pozitii pe buletinul de vot se afla candidatii independenti - Gregoriana-Carmen Tudoran, George Nicolae Simion si Peter Costea.