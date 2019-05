USR Dolj sustine ca utilajele de la inaugurarea drumului expres Craiova - Pitesti au fost transportate spre o alta inaugurare de autostrada dupa plecarea lui Liviu Dragnea.



"NIMIC! Asta a ramas in lanul unde Dragnea, Manda, Olguta Vasilescu si Cuc au inaugurat, cu fast, marele drum expres Craiova-Pitesti. Utilajele au fost retrase, nici tipenie de constructor. Solitara, bordura turnata personal de Olguta de parca autostrazile ar avea bordura. Acum e clar ca vor sa faca acolo un trotuar", arata USR Dolj, intr-o postare intitulata "utilajele-decor pentru Dragnea sunt mutate catre o alta inaugurare".

Olguta Vasilescu: Fake news

La randul sau, fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu a postat fotografii pe retelele de socializare, sustinand ca s-au surprins imagini din unghiuri in care nu erau muncitori sau utilaje.

"In ciuda celor care fac fake news si fotografiaza in unghiul unde nu se afla utilaje sau oameni, in santierul de pe Drumul expres Craiova- Pitesti chiar se lucreaza. Dimineata la ora 8 eram in santier. Erau cateva utilaje. Restul incarcau materiale si erau pe drum. Voi posta mai multe fotografii pe parcursul zilei cu lucrarile care deja demareaza", a aratat ea.

CNAIR: Lucrarile continua

Si Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a reactionat prin intermediul unui comunicat in acest caz: ”Muncitorii si utilajele constructorului italian Tirrena Scavi continua lucrarile incepute ieri pe tronsonul 1 al Drumului Expres Craiova- Pitesti. In acest moment 15 utilaje actioneaza pentru decopertarea traseului si amenajarea drumurilor tehnologice destinate accesului in santier. Ne exprimam regretul ca exista in continuare persoane care manipuleaza opinia publica si incearca sa foloseasca imagini trunchiate pentru a induce ideea ca antreprenorii nu lucreaza pe santierele deschise oficial”, au spus reprezentantii, conform g4media.ro.