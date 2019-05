Purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti, Francisc Dobos, sustine ca "ar trebui sa iesim din lancezeala si sa nu mai stam la birtul satului cand vin inundatiile peste noi si sa vina ISU sa ne salveze".



"Toate alegerile sunt spre folosul nostru daca sunt folosite atunci cand ni se da posibilitatea sa spunem fie da, fie nu, fie pentru unul, fie pentru altul. Dar sa iesim din lancezeala si sa nu mai stam la birtul satului cand vin inundatiile peste noi si sa vina ISU sa ne salveze. Cu totii avem acele imagini cand asteptam sa ne scoata apa din casa cineva, stand noi inca la birtul satului, sa vina cineva sa ne salveze. Sa ne salveze de noi insine, de propria noastra lancezeala - sociala, morala, relationala.

Sa iesim din lancezeala, din indiferenta, din apatie. Oricum, iesind din casa in fiecare duminica spre liturghie, trairea in Dumnezeu ne responsabilizeaza si civil. Ca sa devenim cetateni ai cerului traind ca cetateni buni aici, pe pamant, platind taxele noastre, pentru ca toti sa avem o viata civila frumoasa in tara noastra si in lumea noastra", a spus Dobos pentru hotnews.ro.