Pana vineri la ora 22:00 "vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului ce pot lua aspect de vijelie si izolat caderi de grindina. Astfel de fenomene vor avea o probabilitate mai ridicata de aparitie in dupa-amiaza zilei de joi (23 mai) in vestul, centrul si nordul tarii, iar pe parcursul zilei de vineri (24 mai) in regiunile estice, sud-estice, nordice si centrale. Cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp si pe arii restranse 35...40 l/mp.

Nota: Manifestari ale instabilitatii atmosferice se vor semnala si in dupa-amiaza zilei de sambata (25 mai), cu precadere in zona Carpatilor Orientali si in regiunile limitrofe", se arata in informare.