Ministrul de Interne Carmen Dan a avut o prima reactie in scandalul "parola" de la Targoviste, sustinand ca a fost o "exagerare".



"Nu ministrul dispune masurile de ordine publica, ele sunt dispuse de comandatii politiei si jandarmeriei, pe principiul competentei teritoriale. (...)

Ce am constatat insa a fost ca s-a exagerat in mod intentionat ideea ca a fost blocat intregul oras. Eu stiu ca s-au dispus masuri de restrictionare a accesului in zona in care se desfasura o adunare publica, un miting cu caracter electoral de catre organizatori si accesul a fost restrictionat doar pentru acea zona care era autoritate si era legal. Mai mult decat atat cred ca s-ar fi putut gasi o formula mai buna pentru accesul persoanelor autorizate sa participe la acea adunare, eventual (…) sau altceva, insa parola a fost convenita de catre organizator", a spus Carmen Dan, citata de stiripesurse.ro.