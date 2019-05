Expunerea la perturbatori endocrini obisnuiti poate afecta pe termen lung fertilitatea si dezvoltarea sexuala a generatiilor viitoare, potrivit unui studiu prezentat luni la Lyon in cadrul reuniunii anuale a Societatii Europene a Endocrinologiei (European Society of Endocrinology) si citat de EFE.



"Expunerea la toxinele din mediul inconjurator poate provoca alterari in dezvoltarea creierului care pot afecta dezvoltarea sexuala si fertilitatea diferitelor generatii", se arata in comunicatul societatii.

Acesta este rezultatul unui studiu elaborat de un grup de cercetatori de la Universitatea din Liege (Belgia) dupa ce mai multe generatii de soareci femele au fost expuse unui amestec de substante precum compusi de plastic, estrogen, pesticide si alte doze de toxine inhalate in mod obisnuit de oameni, scrie Agerpres.

"Descendentii femelelor de soareci gestante expusi la un amestec de perturbatori endocrini obisnuiti (endocrine disrupting chemicals - EDC), similari celor la care sunt expusi oamenii, au prezentat alterari in dezvoltarea sexuala si in comportamentele maternale si au fost transmise urmasilor lor", noteaza studiul.

Aceasta descoperire sugereaza ca nivelurile actuale de EDC prezente in mediul nostru inconjurator ar putea provoca alterari pe termen lung, motiv pentru care oamenii si institutiile trebuie sa adopte "masuri pentru a reduce aceasta expunere".

Suntem expusi la sute de compusi toxici in viata noastra cotidiana, utilizati in fabricarea plasticelor, erbicidelor, pesticidelor si medicamentelor. Daunele provocate sanatatii noastre si pentru generatiile viitoare sunt reale, arata studiul.

"Soarecii femela din prima si a doua generatie au demonstrat alterari in ingrijirea puilor. La femelele din a doua si a treia generatie s-a observat o intarziere a pubertatii, o alterare a ciclului reproductiv si in dezvoltarea foliculara a ovarelor, fapt ce arata ca fertilitatea a fost afectata, chiar si la femelele care nu au fost expuse in mod direct la EDC", avertizeaza studiul.