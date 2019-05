Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca programul "Prima casa" se va extinde si se va numi "O familie - o casa".



"Extindem Prima casa si numim programul O familie - o casa. Conditiile la Prima casa au fost bune initial, dar au devenit mult prea restrictive si toti sunt nemultumiti. In primul rand dam o valoare mai mare, 570.000 de lei, adica sa poata sa isi cumpere o casa, nu o bojdeuca, marim plafoanele, pentru ca daca aveai peste 3.000 de lei venituri nu te mai calificai, intrai intr-un cerc vicios, adica foarte putini mai aveau acces si la case foarte mici. Dobanda este fixa, in lei. Eu sunt sigur ca se vor gasi banci care vor sustine asta", a spus Dragnea la Romania Tv, citat de Stiripesurse.ro.

Liderul PSD a spus ca al doilea program despre care a vorbit in campanie este acum gata si intra in vigoare.

"Este vorba despre programul In fiecare comuna cate o ambulanta. 200.000 de euro grant, bani nerambursabili, dati la medicii de familie, cu astia isi cumpara ambulanta, cu astia platesc pentru patru ani carburantul, salariul. Vorbim de 2.700 si ceva de comune, daca nu gresesc. Vor intra pe plati la Casa de sanatate. Eu sunt nascut la tara, crescut la tara. O ambulanta in fiecare comuna din Romania este minune. Ei vor avea contract cu Casa, care medici de familie vor dori, dar in fiecare comuna va fi cate o ambulanta cu doi angajati, cu bani pentru carburanti", a sustinut Dragnea