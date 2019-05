Radu Herjeu, membru CNA, sustine ca presedintele Klaus Iohannis minte si ia in calcul varianta de a face o plangere penala.



"Presedintele tarii minte si asta nu are nicio scuza, chiar daca, presupun, a fost mintit la randul sau de consilierii si politrucii din jur.

O sa incep cu cea mai grava acuzatie, la care ma gandesc foarte serios daca nu cumva ar trebui sa raspund cu o plangere in justitie. Il somez pe presedintele tarii sa prezinte dovada existentei ordinului lui Dragnea si a ajungerii lui la membrii CNA vizati de comentariile sale, implicit la mine.

Eu inteleg ca presedintele nu are habar de legea audiovizualului. Si e normal. Domnia sa inca mai are probleme cu nuantele Constitutiei. Dar consilierii se puteau documenta si puteau afla ca, in cazul unui referendum, CNA NU acorda timpi de antena. Cu atat mai putin pentru publicitate electorala. Timpii de antena se acorda DOAR in cazul emisiunilor de promovare electorala, care NU se pot desfasura pe tema referendumului, ci doar in cazul unor alegeri parlamentare, locale sau prezidentiale.

Toate televiziunile au avut deplina libertate de a organiza dezbateri electorale pe tema referendumului si multe dintre ele au si facut-o. Asa cum au avut deplina libertate de a difuza spoturi electorale de indemnat lumea sa voteze da/nu sau sa boicoteze referendumul.

A mai mintit domnul presedinte si cand a spus ca spotul facut de Administratie nu face decat sa cheme lumea la vot. Oricine are curiozitatea sa-l vada va constata singur ca e un indemn de a "spune DA pentru Europa etc etc etc", "spune DA pentru a nu mai fi hoti in conducerea statului etc etc etc". De aceea s-a apreciat in CNA ca este un spot care promoveaza o pozitie partizana, ceea ce este perfect legal si normal, dar acest lucru nu poate fi considerat de interes public, atat timp cat lipsesc si celelalte pozitii partizane, favorabile boicotului sau votului negativ.

Herjeu: O astfel de decizie trebuie sa stea in dezbatere publica cel putin 10 zile

O alta minciuna: "a refuza" sau "a nu vrea sa discute" inseamna, cel putin in cazul unei institutii precum CNA, sa se respinga prin vot o propunere din partea unui membru al Consiliului sau o solicitare a unui tert. Nici una, nici alta nu au existat pana ieri, asa ca nimeni nu "a refuzat" sa dea o decizie. Abia ieri, Consiliul a respins solicitarea Presedintiei, pentru ca emiterea unei decizii acum ar fi fost inutila, tinand cont ca, pentru a intra in vigoare, trebuie sa stea in dezbatere publica cel putin 10 zile!

Intr-un comunicat pe care CNA l-a remis si Administratiei Prezidentiale, s-a explicat pe larg care au fost temeiurile juridice si circumstantele obiective care au dus la situatia noua de a nu avea o decizie CNA pe tema referendumului. Situatie care nu a impiedicat cu absolut nimic desfasurarea normala a unei campanii pentru referendum, in functie de politicile editoriale ale radiodifuzorilor.

Nu este prima data cand presedintele isi abandoneaza total coordonatele functiei si ataca CNA-ul. Urmat sau precedat de tot felul de alti politicieni. Inteleg politicianismul si, oricat de anormale ar fi, pot face fata unor presiuni de genul acesta. Dar nu pot sa tac atunci cand cineva, oricine ar fi, cu atat mai mult cel mai inalt demnitar al statului, zvarle cu noroi si minciuni in activitatea mea, ca membru al Consiliului National al Audiovizualului!", a spus Radu Herjeu, potrivit Dcnews.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca CNA a refuzat sa acorde timpi de antena pentru publicitatea referendumului si nici nu a vrut sa ia in discutie subiectul, spunand ca Liviu Dragnea a dat ordin la CNA sa ignore referendumul.