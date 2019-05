Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, la Bacau, ca nu se teme ca va fi schimbata din functie, totodata punctand ca este normal ca partidul sa monitorizeze activitatea guvernamentala.



"Nu imi este teama. Intotdeauna cand te duci pe o functie stii ca va veni si ziua in care pleci, dar in momentul in care pleci, trebuie sa ai certitudinea ca ai facut ceea ce trebuie. Este normal ca partidul sa monitorizeze ceea ce face Guvernul pentru ca suntem un guvern politic. Avem sustinerea partidului, a presedintelui, si este normal sa fim monitorizati", a declarat Viorica Dancila, potrivit Agerpres.

Dancila a precizat ca programul de guvernare a fost indeplinit in procent de 73%.

''Cred ca indeplinirea programului de guvernare in procent de 73% este un lucru bun si cred ca va fi apreciat de partid. Avem o foaie de parcurs, avem obiective in programul de guvernare cu termene, fiecare ministru stie termenele si asa cum cerem in teritoriu, ca pentru fiecare lucrare sa existe o foaie de parcurs si termene bine stabilite, si pentru ministrii cabinetului exista aceeasi abordare. In functie de indeplinirea lor, vedem daca un ministru pe portofoliul respectiv si-a indeplinit programul sau nu si, bineinteles, primul-ministru care conduce Executivul'', a mai precizat premierul.

Viorica Dancila a fost prezenta miercuri, la Bacau, unde a vizitat Insula de Agrement a municipiului, obiectiv finantat si cu fonduri guvernamentale.