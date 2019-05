Ludovic Orban a anuntat ca Partidul National Liberal a lansat un site unde cetatenii pot raporta fraude electorale.



"Am placerea sa va informez ca Partidul National Liberal a construit un site, https://www.oprestefrauda.ro/. Site-ul este in momentul de fata urcat pe online, este la dispozitia mass-mediei, la dispozitia fiecarui cetatean roman. Rostul acestui site este sa ne fie semnalate orice tentativa de frauda, orice tentativa de boicot, in special in privinta boicotului la referendum, orice fel de tentativa de cumparare de voturi, orice abuz, orice amenintare proferata de conducatorii PSD-isti de institutii publice, care au innebunit complet si care la ora actuala nu mai tin cont de nimic, de lege, de bun simt, de normalitate si care incearca sa-si foloseasca puterea publica pentru a-i forta pe cetateni sa voteze impotriva propriilor opinii.

Procedura pe care am instituit-o imediat ce primim o informare, chiar si anonima, privitor la orice cap de informatie, privitor la planurile PSD care sunt impotriva legii, verificam informatia si daca informatia se arata a fi adevarata, vom sesiza imediat toate institutiile statului abilitate sa sanctioneze aceste derapaje grave pe care le pregateste PSD.", arata Ludovic Orban, potrivit Stiripesurse.ro.