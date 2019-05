Guy Verhofstadt, liderul ALDE din Parlamentul European, va fi prezent la mitingul Aliantei 2020 USR PLUS care va avea loc vineri, 24 mai, din Bucuresti.





"Alianta 2020 USR PLUS va organiza cel de-al treilea miting electoral in Parcul Izvor, eveniment care va incepe la ora 16:00 si se va termina la ora 22:00. Evenimentul va fi deschis de un concert, urmand ca la ora 19:30 sa inceapa discursurile presedintilor celor doua partide, Dan Barna si Dacian Ciolos, si ale candidatilor la europarlamentare.

'Campania noastra electorala a insemnat multa munca. Am inceput cu strangerea semnaturilor, pe bune, si am primit increderea a peste 500.000 dintre romani. Apoi a urmat caravana victoriei prin toata tara, candidatii nostri, membrii filialelor celor doua partide si multi voluntari au strabatut Romania de la nord la sud si de la est la vest, in toate marile orase dar si satele indepartate. Acum tragem linie si organizam ultimul miting electoral in Bucuresti. Ii asteptam pe bucuresteni alaturi de noi pentru a ne bucura impreuna de ultimele zile de campanie, urmand ca apoi doua zile mai tarziu sa ne vedem la vot.', transmite presedintele USR Dan Barna, co-presedintele Aliantei 2020 USR PLUS.

Mitingul Aliantei 2020 USR PLUS va fi diferit fata de mitingurile clasice ale vechilor partide politice, cei prezenti vor putea sta pe iarba sau vor putea juca badminton cu candidatii Aliantei.

'Incheiem impreuna o campanie grea, onesta si intensa, in care am stat in fiecare zi in strada, la metrou, in parcuri, la dezbateri sau la conferinte. Mitingul de vineri e ultima sansa inainte de alegeri sa le aratam romanilor ca suntem multi cei care vrem o schimbare adevarata. Sunt milioane de oameni muncitori, cinstiti, care isi iubesc tara, care nu vor sa plece de aici, dar care s-au saturat de hotia din politica romaneasca. Haideti sa le aratam ca nu sunt singuri si ca Romania mai are o speranta. Pe 24 mai ne strangem toti cei care nu ne-am pierdut speranta', conchide presedintele PLUS Dacian Ciolos, co-presedintele Aliantei 2020 USR PLUS", se arata intr-un comunicat USR.