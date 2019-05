Mircea Badea a transmis un mesaj pentru protestatarii #rezist.



"Am vazut azi o mostra de tupeu, imi venea sa rad. Stiti ca PSD s-a gandit sa faca miting la Targoviste. Am stat asa un pic, mi-am pus niste perfuzii in cap... Am incercat prima data sa inteleg cum sa faca miting la Targoviste? Si, dupa aia, am citit peste tot, pe retelele de propaganda SRI-ista ca cica au blocat pesedistii astia centrul orasului si ca sa treci pe acolo iti cereau parola. Si acum internetul este numai cu parola in gura. Multi din astia, saracii, putintei la minte, intra la mine pe Facebook si ma intreaba: "Domne, daca tu ai fi fost din Targoviste si ai fi vrut sa te duci acasa sau la meci? Ce ai fi facut, daca iti cereau parola ca sa treci?". Unuia i-am si raspuns in mai putine cuvinte decat raspund acum.

Eu traiesc in Bucuresti, un orasel considerabil mai mare decat Targoviste, cu un trafic mult mai mare. De multe ori, dorind sa ma duc acasa, de pe DN1, in cealalta parte a Bucurestiului, trebuia sa trec prin Piata Victoriei, care era blocata, fara parola, de niste unii tari in gura: #rezist, care nu o blocau prin numarul lor urias, ci prin tupeu, ca noi suntem smecheri si blocam strada. Atunci, eu nu am mai putut trece sa ma duc acasa. Nu mi-a cerut nimeni nici parola. Mi s-a spus ca pur si simplu pe aici nu se trece, ca e #rezist, ca e smecher! Atunci a trebuit noi, multele masini, alea din Bucuresti, si mult mai multi oameni decat aia care au suferit ingrozitor in Targoviste din cauza mitingului PSD, sa ocolim Universul. In loc sa fac 40 de minute pana acasa, am facut doua ore si un sfert, de mai multe ori in viata asta, ca se blocase Piata Victoriei de #rezist, fara parola.

Si ma uitam, ma, cat tupeu au astia sa zghiorlaie ca vai au facut aia un miting autorizat si s-au luat masuri de securitate sa nu iasa un macel... Ba, de cate ori s-a blocat Piata Victoriei si a trebuit sa sufere oameni ca mine? Bai, tupeistilor, cat tupeu aveti?", a spus Mircea Badea la Antena 3, citat de dcnews.ro.