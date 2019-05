Parintele Florinel Apostol, de la biserica Sf. Imparati din Constanta, este acuzat de catre cei de la DIICOT Constanta de pornografie infantila.



Sotia preotului, cu care se afla in proces de divort, spune ca in laptopul si telefonul acestuia au fost gasite la perchezitia informatica mai multe imagini care sa sustina acuzatiile.

Potrivit unor surse apropiate familiei, preotul ar fi suspectat ca si-a filmat cumnata minora in timp ce aceasta era dezbracata. El ar fi instalat in casa aparatura necesara pentru a putea obtine mai multe imagini cu fata, pe care ar fi inceput sa o filmeze de cand avea 13 ani.

Cand a fost intrebat de familie despre aceste imagini, preotul s-a scuzat si ar fi spus ca "a fost o prostie".

Conform acelorasi surse, procurorii DIICOT au perchezitionat atat domiciliul preotului din orasul Techirghiol, cat si pe cel al parintilor sai. In urma descinderilor, au fost ridicate mai multe surse informatice de stocare a datelor, informeaza Adevarul.ro.

Reactia Arhiepiscopiei Tomisului

"In familia preotului exista un conflict casnic, regretabil, ce dureaza de ceva timp, pe rol fiind si un proces civil de divort. Avand suspiciuni de adulter la adresa sotiei, preotul a instalat camere in toata casa, nu doar in baie, cum eronat s-ar intelege, cu scopul de a obtine dovezi in apararea lui. Preotul era ingrijorat ca sotia ar fi putut sa-i faca un rau, prin intermediul unei medicatii, sotia sa fiind medic. Asa se explica prezenta unei camere si in baie, deoarece acolo exista dulapiorul cu medicamente. Camera din baie avea deci rolul de a supraveghea dulapiorul cu medicamente", a transmis, printr-un comunicat de presa, Arhiepiscopia Tomisului.

Conform sursei citate, preotul nu a avut niciodata intentia de supraveghere a surorii minore a sotiei, asa cum este acuzat.

"Imaginile obtinute de camere erau destinate exclusiv protejarii preotului in situatia de adulter al sotiei. Ele nu au fost niciodata prezentate public sau postate pe medii publice de comunicare. Erau stocate in calculator doar cu acest scop unic, de a se proteja in procesul de divort. Sotia preotului este cea care a folosit imaginile in mod ilegal, deoarece ea le-a scos din mediul privat in cel public, in mod fraudulos, accesand, tot ilegal, calculatorul preotului. Din cauza obtinerii in mod fraudulos, imaginile au si fost respinse ca proba in procesul civil. Astfel, sotia preotului este cea care, de fapt, ar comite pornografia infantila, difuzand spre public imagini cu minori", sustin reprezentantii Arhiepiscopiei Tomisului.