"Lui Blokannis nu ii place ca facem prea multe inaugurari la drumul expres Pitesti -Craiova! Pana acum nu am facut niciuna! Ne-au mintit si Berceanu si Orban si Boagiu si Sova ca vom face si noi am tot sperat! O fi vreunul dintre ei din partidul lui? Nici maine nu inauguram ceva. Dar incepem constructia. Si tot PSD pune prima lopata. Oltenia va avea drumul expres in regim de autostrada, in ciuda blocajelor celui care nu vroia ministru din zona aceasta. Oftica-te, "Galagie"!", a scris Lia Olguta Vasilescu pe Facebook.