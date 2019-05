Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca nu are emotii in privinta sentintei care va fi data pe 27 mai in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman si ca este "complet nevinovat".





"Eu nu mai am demult emotii. Sunt complet nevinovat. Ce va decide instanta, vom vedea. Sigur ca nu poate nimeni opri speculatiile cu aceste coincidente, in aceeasi zi CCR trebuia sa judece o speta destul de clara si ICCJ la fel. Sa vedem pe 27 mai", a declarat Liviu Dragnea, marti, la Adevarul Live. El a adaugat ca decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie ar trebui sa fie bazata pe probe, "probe care nu exista". ICCJ a stabilit pentru 27 mai pronuntarea sentintei definitive in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care este judecat liderul PSD, Liviu Dragnea.

