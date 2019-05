Mircea Badea sustine nu este nimic spectaculos in venirea in Romania a lui Radu Mazare, ci doar ca in acest caz s-a vazut cum se face o actiune corecta de extradare.



"Radu Mazare este un cetatean care nu se ascundea, toata lumea stia unde este. Nu mi se pare important cum a venit Radu Mazare. Institututional vorbind, un ministru de la PSD l-a adus in tara conform procedurilor. Ceea ce mi se pare cu adevarat important la aceasta extradare este ca a fost facuta fara seful SRI si fara DNA. De ce? Pentru ca in lege scrie ca nici seful SRI, nici seful DNA, si niciun procuror nu se ocupa de extradare. Treaba procurorului este sa faca un dosar. Cu aceasta ocazie am vazut cum se face o extradare legal vorbind. Cazul Radu Mazare ne arata cum arata o extradare fara sa incalci legea. Singurul lucru important in cazul Radu Mazare este cum s-a facut extradarea. Dupa cum stiti, Kovesi are dosar penal pentru extradarea lui Popa, Coldea este momentan doar martor. O extradare se face cum s-a facut acum: cu Ministerul Justitiei, s-a venit cu cursa de linie, escala la Paris, ca oamenii, conform legii. Am vazut cum se face legal o extradare", a spus Mircea Badea, citat de dcnews.ro.

