Alegerea unui caine in locul altui animal de companie ar putea sa nu fie influentata de animalele de care o persoana a fost inconjurata in copilarie, ci de structura genetica, potrivit unui studiu efectuat de cercetatori din Suedia si Marea Britanie, citat luni de The Independent.



Oamenii de stiinta au dorit sa afle daca preferinta pentru caini este ''ereditara''. Pentru aceasta, cercetatorii au comparat structura genetica a 35.035 de perechi de gemeni inscrisi in baza de date Twin Registry din Suedia.

In timp ce gemenii identici impartasesc intregul genom, gemenii non-identici au in comun doar aproximativ jumatate din genomul lor. Analizand structura genetica a gemenilor oamenii de stiinta pot compara impactul factorilor de mediu cu cel al factorilor genetici.

Potrivit studiului publicat in jurnalul Scientific Reports, in cazul in care unul dintre gemenii identici detine un caine, amandoi au mai multe sanse de a fi proprietari de caini, fapt pus de oamenii de stiinta pe seama genomului comun.

In ceea ce priveste gemenii non-identici, acestia au o probabilitate mai mica de a detine amandoi caini.

Totodata, gemenii au mai multe sanse de a avea amandoi o preferinta pentru caini in cazul in care impart acelasi mediu, factor evaluat de cercetatori doar in cazul adultilor tineri, scrie Agerpres.

"Am descoperit ca factorii genetici aditionali au contribuit in mare masura la detinerea cainilor, ereditatea fiind estimata la 57% in cazul femeilor si la 51% in cel al barbatilor", au afirmat cercetatorii.

Una dintre autorii principali ai studiului, Tove Fall, profesoara de epidemiologie moleculara la Universitatea Uppsala, a declarat ca echipa sa a fost "surprinsa sa constate ca structura genetica a unei persoane pare sa influenteze in mod semnificativ detinerea unui caine".

"Ca atare, aceste constatari au implicatii majore in mai multe domenii asociate cu intelegerea interactiunii caine-om pe parcursul istoriei si in vremurile moderne", a spus ea.

Carri Westgarth, specialista in interactiunea om-animal la Universitatea din Liverpool si coautoare a studiului, a completat ca rezultatele studiului sunt semnificative deoarece acestea ''sugereaza ca presupusele beneficii pentru sanatate aduse de detinerea unui caine, raportate in unele studii, s-ar putea explica partial prin genetica diferita a persoanelor studiate".

Patrick Magnusson, autor principal al studiului si profesor asociat de epidemiologie la Karolinska Insitutet, a explicat ca studiul nu a putut identifica exact genele ce stabilesc daca o persoana are o probabilitate mai mare de a detine un caine. Cu toate acestea, studiul ''demonstreaza cel putin, in premiera, ca genetica si mediul inconjurator joaca roluri aproximativ egale in determinarea (probabilitatii) de a detine caini", a afirmat Magnusson.

''Urmatorul pas evident este acela de a incerca sa se identifice variatiile genetice care influenteaza aceasta alegere si modul in care acestea sunt asociate cu trasaturile de personalitate si cu alti factori, precum o alergie'', a adaugat profesorul.