Expunerea la dispozitive electronice in timpul serii ''poate tulbura somnul'', partial din cauza luminii albastre emise de ecranele cu LED-uri, precum cele ale tabletelor, telefoanelor mobile si computerelor, potrivit American Academy of Pediatrics. Unul dintre motivele pentru care acest lucru se intampla este faptul ca lumina albastra poate suprima eliberarea melatoninei, hormonul ce regleaza ciclul somnului.



Studiul recent, condus de cercetatorul Dirk Jan Stenvers de la Universitatea din Amsterdam, alaturi de Institutul national olandez pentru sanatate publica si mediu, a demonstrat ca lumina albastra a afectat somnul in cazul a 25 de tineri care utilizau ''frecvent'' ecranele. Stenvers a descoperit ca, din fericire, efectele nocive pot fi reversibile.

"Adolescentii dedica din ce in ce mai mult timp dispozitivelor cu ecrane, iar neplacerile asociate somnului sunt frecvente la aceasta grupa de varsta", a explicat Stenvers, potrivit Agerpres.

''Demonstram aici faptul ca aceste neplaceri asociate somnului pot fi usor de inversat prin restrictionarea utilizarii ecranelor sau a expunerii la lumina albastra in timpul serii'', a notat specialistul.

Stenvers a condus timp de cinci saptamani un experiment la care au participat 55 de tineri din Olanda - 25 de utilizatori ''frecventi'' ai ecranelor, respectiv cel putin patru ore pe zi, si 30 care foloseau mai rar dispozitive cu ecrane, circa o ora pe zi. In aceasta perioada, fiecare grup a renuntat pentru o saptamana la utilizarea ecranelor in timpul serii. Ulterior, subiectii au purtat ochelari speciali, cu filtru de protectie impotriva luminii albastre.

In medie, utilizatorii frecventi aveau nevoie de 30 de minute in plus pentru a adormi si tot ei au raportat mai multe neplaceri in timpul noptii. Insa, dupa sase nopti de abstinenta de la ecrane sau de utilizare a ochelarilor speciali, somnul lor a inceput sa fie similar cu cel al persoanelor care utilizau mai rar dispozitivele cu ecrane. Asadar, "detoxificarea" de la lumina albastra s-a dovedit utila.

Utilizatorii frecventi care au apelat fie la purtarea ochelarilor speciali, fie la abstinenta de la ecrane au reusit sa adoarma, in medie, cu 20 de minute mai repede si sa se trezeasca cu 20 de minute mai tarziu. ''Ambele interventii au restabilit perioadele de somn ale utilizatorilor frecventi'', au notat autorii cercetarii.