Banat. Pana in data de 24 mai variatiile termice diurne vor fi nesemnificative, iar media maximelor se va situa in jurul valorii de 22 de grade. Dupa aceasta data va exista o usoara crestere a valorilor maxime, iar pana la sfarsitul intervalului nu vor fi variatii importante iar media regionala a acestora va fi de 23-24 de grade. Minimele termice, pana in data de 25 mai, vor avea usoare variatii si se vor situa, in medie, in jurul a 11 grade. In intervalul 26-28 mai va exista o usoara crestere a minimelor pana la medii de 12-13 grade. Apoi, pana la sfarsitul intervalului, tendinta va fi de scadere usoara pana la medii de 11 grade. Manifestari specifice instabilitatii atmosferice vor fi pe aproape tot parcursul intervalului. Vor fi averse importante cantitativ, indeosebi in data de 20 mai si in intervalul 26-28 mai.

Crisana. Pana pe data de 24 mai, variatiile temperaturilor diurne nu vor fi importante, iar media valorilor maxime se va situa in jurul a 21 de grade. Dupa aceea, vremea se va incalzi usor si pana la sfarsitul intervalului nu vor exista variatii semnificative, iar media regionala a valorilor diurne va fi de 22-23 de grade. Minimele termice vor oscila usor pana pe 25 mai, in jurul unei medii de 11 grade.

Pana pe 28 mai valorile minime vor marca o crestere usoara pana la medii in jurul a 12 grade, iar apoi tendinta va fi de scadere usoara spre 10-11 grade. Instabilitatea atmosferica se va mentine pe aproape tot parcursul intervalului. Vor fi averse, iar cantitati mai insemnate se vor inregistra indeosebi in prima zi a intervalului, in zilele de 22 si 23 mai si in intervalul 26-28 mai.

Transilvania. Valorile termice diurne vor avea usoare variatii pana in data de 24 mai, iar media acestora va fi de 19-20 de grade. Apoi valorile maxime vor marca o crestere usoara, iar media acestora, pana la sfarsitul intervalului, va fi de 22-23 de grade. Minimele termice vor marca o scadere pana in data de 22 mai, de la o medie regionala de 11-12 grade, la o medie in jurul a 7 grade. Apoi, va exista o crestere usoara a valorilor minime, iar pana in data de 26 mai, media acestora se va situa in jurul a 9 grade.

La inceputul celei de-a doua saptamani, media regionala a minimelor se va situa in jurul valorii de 11 grade, apoi tendinta va fi de scadere usoara, spre 9-10 grade.

Instabilitatea atmosferica se va mentine pe aproape tot parcursul intervalului. Temporar va ploua, iar cantitatile de apa vor fi mai importante indeosebi in zilele de 20, 21, 23 si 24 mai si in intervalul 27-31 mai.

Maramures. Pana pe data de 24 mai, media valorilor maxime ale temperaturii va fi de 19-20 de grade. Apoi, vremea se va incalzi usor si pana spre sfarsitul intervalului nu vor exista variatii semnificative, iar media regionala a valorilor diurne va fi de 21-23 de grade. Minimele termice vor marca o scadere pana in data de 22 mai, de la o medie regionala de 11-12 grade, la o medie in jurul a 9 grade. Apoi, pana in data de 26 mai media acestora se va situa in jurul a 10 grade.

La inceputul celei de-a doua saptamani, media regionala a minimelor va fi de 11-12 grade, apoi tendinta va fi de scadere utoara, spre 10 grade.

Si aici, instabilitatea atmosferica se va mentine pe aproape tot parcursul intervalului. Vor fi averse, iar cantitati mai insemnate se vor inregistra indeosebi in zilele de 20, 21 si 22 mai si la inceputul celei de-a doua saptamani.

Moldova. Pana in data de 23 mai, media valorilor diurne va fi de 23-24 de grade, apoi va exista o scadere usoara spre o medie de 22 de grade. Din data de 25 mai valorile maxime vor fi in crestere si pana in 29 mai, media regionala se va situa in jurul a 25 de grade. Apoi, pana la sfarsitul intervalului, tendinta temperaturilor diurne va fi de scadere spre o medie de 23-24 de grade. Minimele termice vor marca o scadere pana in data de 22 mai, de la o medie regionala de 13-14 grade, la o medie in jurul a 11 grade. La inceputul celei de-a doua saptamani, media regionala a minimelor va fi de 13-14 grade, apoi tendinta va fi de scadere usoara, spre 12 grade.

Manifestari specifice instabilitatii atmosferice vor fi pe aproape tot parcursul intervalului. Aversele vor fi mai insemnate cantitativ indeosebi in zilele de 20, 21 si 24 mai.

Dobrogea. Pana in data de 23 mai, media regionala a valorilor diurne va fi de 23-25 de grade. Apoi va exista o usoara scadere a acestora spre o medie de 21-22 de grade. Din data de 25 mai, pana la sfarsitul intervalului, variatiile temperaturilor maxime vor fi nesemnificative, iar media se va situa in jurul a 24 de grade. Temperaturile minime vor fi in scadere pana in data de 22 mai, de la o medie in jurul a 15 grade, la o medie de 13 grade. Incepand din 23 mai, temperaturile nocturne vor creste usor si pana la sfarsitul intervalului, media acestora va fi de 14-16 grade.

Totusi, instabilitatea atmosferica nu va fi foarte pronuntata pe parcursul intervalului. Averse mai importante cantitativ vor fi indeosebi in zilele de 21 si 24 mai.

Muntenia. Pana in data de 24 mai, media valorilor diurne va fi de 24-25 de grade. Apoi, valorile maxime vor fi in crestere usoara, in a doua saptamana nu vor fi variatii importante, iar media regionala va fi de 25-26 de grade. Minimele termice vor marca o scadere pana in data de 22 mai, de la o medie regionala de 13-14 grade, la o medie in jurul a 11 grade. Apoi vor exista variatii usoare pana in data de 26 mai si media acestora va fi de 11-12 grade. La inceputul celei de-a doua saptamani, media regionala a minimelor va fi de 13-14 grade, apoi tendinta va fi de scadere usoara, spre 12 grade.

Manifestari specifice instabilitatii atmosferice vor fi in mare parte din interval. Aversele vor fi mai insemnate cantitativ indeosebi in zilele de 20 si 24 mai.

Oltenia. Variatiile temperaturilor diurne pe tot parcursul intervalului nu vor fi semnificative si, astfel, media regionala va fi de 22-25 de grade. Minimele termice vor marca o scadere pana in data de 22 mai, de la o medie de 12-13 grade, la o medie in jurul a 11 grade. Apoi vor exista variatii usoare pana in data de 25 mai si media acestora se va situa in jurul a 10 grade.

La inceputul celei de-a doua saptamani, media regionala a minimelor va fi in jurul a 13 grade, apoi tendinta va fi de scadere usoara, spre 12 grade.

Instabilitatea atmosferica se va manifesta mai ales la inceputul intervalului si in cea de-a doua saptamana, cand vor fi posibile si cantitati de apa mai insemnate.

La munte. Temperaturile maxime, pana in data de 24 mai, vor fi in medie de 11-12 grade. Apoi tendinta temperaturilor diurne va fi de crestere usoara, iar media acestora, pana la sfarsitul intervalului, se va situa in jurul valorii de 14 grade. Minimele termice vor marca o scadere pana in data de 22 mai, de la o medie regionala in jurul a 8 grade, la o medie de 4-5 grade.

Vor exista variatii usoare pana in data de 25 mai si media acestora se va situa in jurul a 5 grade. Dupa data de 26 mai, media regionala a minimelor va fi de 6-7 grade.