Fie ca e vorba de caffe latte light, de cafeaua neagra, de un espresso puternic sau de un frappe racoritor, cafeaua vine intr-o multime de variante, si, bauta in cantitati moderate, ne ajuta sa fim mai energici.



Multi dintre cei din jurul nostru ar pune-o, probabil, pe primul loc daca ar fi nevoiti sa faca un top al bauturilor lor preferate. Ar adauga, desigur, ca nu isi pot incepe ziua fara ceasca aburinda de langa micul dejun sau fara cea cumparata de la metrou, in drum spre serviciu.

Cafeaua este a doua cea mai vanduta marfa dupa petrol, in antichitate era denumita „vinul Arabiei” si in cultura Arabiei antice o femeie putea divorta de barbatul ei daca acesta nu ii aducea cafea proaspata. In Franta exista o cafenea in care pretul cafelei scade cu cat nivelul de politete al clientului creste. In medie, in lume sunt consumate 2,5 miliarde de cesti in fiecare zi. Olandezii sunt cei mai mari consumatori, cu aproximativ doua cesti si jumatate de cafea pe zi, pe cap de locuitor.

Dincolo de faptul ca e o bautura delicioasa, pe care o poti face si mai aromata daca o prepari acasa cu un espressor super-automat, cafeaua e si un produs foarte interesant, iar mai jos ne-am propus sa iti prezentam cateva informatii mai putin cunoscute despre ea.

Cand e cel mai bine sa bei cafea?

Daca bei cafea cu singurul scop de a avea mai multa energie, atunci ar trebui sa stii ca exista anumite intervale orare intre care aceasta poate avea un efect mai vizibil, comparativ cu altele. In principiu, cauza tine de nivelul de cortizol din corpul tau. Majoritatea oamenilor il au crescut intre 8 si 9 dimineata, intre orele 12 si 13 si intre 17:30 si 18:30. Cu alte cuvinte, ar trebui sa bei cafea in momentul in care simti ca esti mai lipsit de energie. Ora 9:30 ar fi potrivita, de exemplu. Singurul lucru de care ar trebui sa tii cont: incearca sa nu bei cafea dupa ora 16 daca nu ai neaparata nevoie. Iti va deregla somnul, iar asta nu e un mit, ci un fapt care a fost dovedit de numeroase studii.

Cat dureaza, de fapt, efectul cafelei?

Daca urmezi sfatul de mai sus si bei prima ceasca de cafea la ora 9:30, pana la ora 13 in corpul tau vor mai fi ramas aproximativ 100 de miligrame de cafea. La fel, daca bei cafeaua dupa ora 16, efectul ei se poate prelungi pana seara tarziu, lucru care ar putea sa iti afecteze serios somnul si activitatea de a doua zi. Singurele cazuri in care ar trebui sa vrei sa bei cafea la ore tarzii e cel in care lucrezi in ture de noapte sau esti nevoit, din anumite motive, sa stai treaz in intervale orare in care, in mod normal, ar trebui sa ii permiti corpului tau se odihneasca pentru a doua zi. Dincolo de faptul ca e o idee buna sa bei o ceasca de cafea zilnic pentru a avea mai multa energie, sa nu uitam ca poti sa fii energic si intr-un mod mult mai natural, daca dormi cat trebuie si ii dai voie corpului tau sa isi regleze functiile peste noapte.

Stiai ca nu cofeina e cea care iti da energie?

Ceea ce te face sa tanjesti dupa cafea e, de fapt, efectul pe care cafeina il are asupra adenozinei. Cu alte cuvinte, totul are legatura cu ceea ce se intampla in creierul tau. Creierul tau monitorizeaza nivelul de adenozina, iar atunci cand detecteaza ca a crescut, ii impune corpului tau sa o ia mai usor, iar asta se traduce in usoara letargie pe care o resimti. Acela e momentul in care incepi sa te simti fara energie sau putin mai obosit decat de obicei. Cofeina influenteaza receptorii de adenozina, iar cand asta se intampla, creierul nu mai poate detecta cu usurinta nivelul real de adenozina si va considera ca e oportun sa isi pastreze viteza maxima de functionare. Cu alte cuvinte, nu cofeina e cea care iti da energie, ea doar impiedica procesul care iti incetineste activitatea in mod normal.

Astronautii isi beau cafeaua dintr-o cana speciala

Cei mai multi dintre noi ne bem cafeaua pe Pamant, insa te-ai intrebat vreodata ce ar face un astronaut din Statia Spatiala Internationala in cazul in care ar tanji dupa o cafea? Gravitatia zero e o problema reala pentru astronautii de pe ISS, insa oamenii de stiinta de la Universitatea din Portland au gandit o ceasca speciala, creata cu ajutorul unei imprimante 3-D, care le permite astronautilor sa bea cafea si altfel decat dintr-o punga. Daca ti se pare interesant si ai vrea sa ai si tu o asemenea ceasca, atunci probabil ca ar trebui sa nu devii prea entuziast pentru ca pretul unei cani potrivite pentru gravitatie zero e destul de piperat: in jur de 500 de dolari.

Acum ca stii mai multe lucruri despre bautura ta preferata, poate ca nu ar fi rau sa mergi si sa iti prepari o cana aburinda, care sa te ajute sa iti duci la bun sfarsit toate lucrurile pe care le mai ai de facut astazi.