"Daca noi nu trebuie sa indemnam pe cineva sa voteze cu cineva, as vrea ca nici preotii sa nu mai faca asta si sa-si respecte misiunea pentru care au absolvit Insitutul Teologic", sustine Tudor Chirila, intr-un mesaj pentru Biserica Ortodoxa.



"De 15 ani merg la Biserica Stavropoleos, nu sunt un practicant, dar din cand in cand merg la biserica pentru a gasi o relatie cu Dumnezeu si intrebarea este: in ziua de astazi unde este Dumnezeu? Si ma gandesc la copiii abuzati in Brazilia si in Irlanda de Biserica Catolica si de preotii Bisericii Catolice, ma gandesc la cazurile de abuzuri din Biserica Ortodoxa, ma gandesc la implicarea Bisericii Ortodoxe, care isi injura enoriasii si le spune cu cine sa voteze. Eu v-as ruga ca in seara asta, pe parcursul concertului nostru, sa ramanem in afara scandarilor politice, pentru ca as vrea ca noi sa nu devenim munitie pentru ei. Dar am o intrebare pentru Biserica Ortodoxa: daca noi suntem intr-un stat secular sau nu? Daca Dumnezeu le spune preotilor, care se presupune ca sunt haruiti, cu cine ar trebui sa voteze enoriasii lor? Dupa aia ne intrebam de ce lumea nu mai merge la biserica.

Pentru ca Dumnezeu, se pare, nu mai este in biserica. Si atunci intrebarea este: unde este Dumnezeu? Si singurul raspuns pe care eu l-am gasit pana acum este ca El este inca, in aceeasi masura precum diavolul, in fiecare dintre noi. Asa ca lupta este a noastra, personala. Cred ca despre asta este si cantecul asta. Daca noi nu trebuie sa indemnam pe cineva sa voteze cu cineva, as vrea ca nici preotii sa nu mai faca asta si sa-si respecte misiunea pentru care au absolvit Insitutul Teologic si pentru care au fost haruiti si sa nu-si mai bata joc de enoriasii care vin acolo cu sufletul deschis sa caute alinare. Sa-si faca profesia", se arata in mesajul cantaretului, potrivit adevarul.ro.