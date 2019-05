Fiul actorului Ion Caramitru, Andrei Caramitru, membru USR explica de ce nu se gasesc medicamente pentru bolile grave.



"Stim cu totii ca nu se gasesc medicamente pentru bolile grave. Si ca oamenii mor cu miile in fiecare an. PSD a organizat lucrurile foarte bine ca sa se fure sute de milioane de EUR pe an. Crima la o dimensiune inimaginabila, organizata la milimetru de Ministerul Sanatatii si CNAS. Cum ?

Va explic mai jos:



Medicamentele generice (cele ieftine, de unde nu pot fura) sunt scoase de pe piata prin taxa “clawback” (34% din pretul din fabrica - cea mai taxata activitate din Romania - articol mai jos)



Medicamentele cu brand (cele scumpe) au cel mai mic pret din UE (cf. deciziei politice de la noi - de 3x mai putin decat in Irlanda). Producatorii - evident - aloca cote cat mai mici pentru Romania (insuficient fata de numarul de bolnavi)



Putinele medicamente care intra pe piata sunt scoase de mafie prin 2 mecanisme simple. (1) Sunt trimise la farmacii din sate de unde, cu complicitatea lor si a unor medici care dau Retete false, sunt scoase de pe raft imediat cum ajung. (2) In spitale sunt trimisi pacienti fictivi cu retete false si prioritizati la decontare/alocare - medicamentele sunt imediat luate de mafie. Stocurile sunt trimise in niste depozite in Insula Brailei, unde sunt re-impachetate si exportate ilegal in Irlanda si alte tari unde pretul este foarte mare. Totul este gestionat prin sistemul informatic al CNAS.

Mafia castiga sute de milioane, poate miliarde de EUR pe an. Medicamentele sunt luate “decontat” (adica platite de voi, din taxele voastre) si vandute la preturi enorme in strainatate. Aproape nimic nu ramane pentru pacientii din Romania, care mor cu miile. Fac mai mult rau decat mafia cocainei din America de Sud.

Votati va rog pe 26Mai. Singurul ministru al sanatatii care s-a luptat cu situatia asta a fost Vlad Voiculescu de la USR/PLUS. Nu toti suntem la fel! Nu mai tolerati crima. Coruptia ne omoara!!!!!!", a scris Caramitru pe Facebook.