Analistul politic Stelian Tanase a analizat discursul liderului PSD Liviu Dragnea de la Targoviste.



"Dragnea si-a dat iar in petec, de data asta la Tirgoviste. PSD a organizat un miting pentru ca il lider maximo sa se adreseze cum stie el poporului pesedist. Discursul sau a fost rupt complet de realitate si a probat, daca mai era nevoie, ca traim in epoca post-adevarului. Nimic din ce zice nu trebuie sa fie si adevarat. E fictiune, basm, imaginarul colectiv este zgindarit. Masinaria de aplauze si echipa de zgomote functioneaza. Jandarmii apara dispozitivul. De departe scheciul rostit de Dragnea a fost cel mai important si a fost tratat ca atare.

Ce a zis Dragnea ? ” Am venit in fosta capitala cu curaj….”- prima minciuna, daca ne luam dupa masurile de paza. Dragnea parea mort de frica, fizic, nu cumva sa fie intimpinat cu huooo ca la Iasi, Galati etc. Sa nu se arunce cu rosii, sa nu fie imbrincit la plecare. Mai ales s-a temut de camerele tv care ar raspindi pe toate canalele tv imaginile esecului. Curajul lui Dragnea este o fantasmagorie. Nu il banuiesc de asa ceva, mai curind de lasitate…Obiceiul sau de a actiona prin altii, de a se ascunde in spatele subalternilor il tradeaza.

A tinut un discurs prezidential. Semn sigur ca vrea sa candideze in toamna pentru Cotroceni. Nu s-a ocupat de guvernare, de problemele economice, nici de de PNL – ci de Klaus Iohannis. L-a ales ca tinta si dai si dai, ca tot romanul impartial. Te miri cind te uiti in sondaje de un asemenea tupeu. Dragnea ocupa cel mai prost loc din istoria PSD; e undeva sub 10% la intentia de vot, mult sub PSD. In vreme ce Klaus Iohannis domina clasamentele. Dragnea se izmeneste, iese din decor, poate il baga cineva in seama. O tine langa pe a lui. Cind te gindesti ca PES ameninta sa excluda PSD si nu il mai recunoaste de partid social-democrat. Nu a zis nimic pe acest subiect. Ce mari griji are Dragnea ? Sa il marteleze pe Iohannis! (...)

Cam asta a zis Dragnea. Semana mai mult cu un delir, am vazut un orator in transa. Bravos nene, halal sa-ti fie. Cred ca incerca sa-si faca putin curaj inainte de 20 mai, ziua cind trece printr-o mare incercare cu justitia. A pus-o oare in genunchi? A adus-o la cheremul lui? ma intreb. Judecatorii vor da o sentinta corecta sau dosarul va fi musamalizat iar Dragnea va iesi victorios din sala de judecata in stil de mare mafiot care a driblat inca o data (a cita?) tribunalul? Vom vedea azi", a scris Stelian Tanase pe blog.