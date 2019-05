Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare cu executare, urmeaza fie adus, astazi, in Romania, sub escorta Politiei.



Radu Mazare va ajunge pe Aeroportul Henri Coanda Bucuresti, luni seara, la ora 20.10.

"La aceasta ora, persoana urmarita international Radu Stefan Mazare este in custodia Politiei Romane. Va reamintim faptul ca, la nivelul Politiei Romane, s-a constituit o escorta, care s-a deplasat in Republica Madagascar, pentru preluarea persoanei urmarite international, intoarcerea pe teritoriul Romaniei urmand a avea loc in cursul acestei zile", precizeaza Politia, potrivit Adevarul.ro.

Autoritatile din Madagascar au anuntat ca pe 14 mai au admis extradarea lui Radu Mazare. Politia Romana a inceput imediat formalitatile in vederea aducerii in tara a fostului primar din Constanta.