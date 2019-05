Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus ca multinationalele ii considera pe romani "prosti" si ca "au transformat Romania in cos de gunoi".



"Toate multinationalele au spus: romanii sunt prosti. Au transformat Romania in cos de gunoi. Am facut o lege care ii va pedepsi aspru. Nu mai acceptam sa fim batjocoriti, sa murim cu adevarul in mana", a declarat Liviu Dragnea, in discursul sau de la mitingul PSD din Targoviste, citat de Adevarul.ro.

Insa, Liviu Dragnea a tinut sa sublinieze faptul ca PSD a urmarit sa-i sprijine pe oamenii de afaceri romani in detrimentul celor din afara tarii.

"Am sprijinit si sprijim capitalul romanesc. Oamenii de afaceri romani prea mult timp au fost arestati, condamnati, sa faca loc altora", a mai afirmat liderul PSD.