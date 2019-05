Filosoful Mihai Sora a urcat pe scena din Piata Victoriei, in cadul manifestatiei "Toti pentru Europa", si a indemnat romanii sa iasa la vot pe 26 mai.



"E important sa fim aici ca sa ne spunem parerea limpede si raspicat. Suntem romani si suntem europeni in acelasi timp si in aceeasi masura. Varietatea si unitatea trebuie sa ne caracterizeze, sa fim noi insine, fiind europeni desavarsiti. Lumea e facuta din continente, care fac varietatea si bogatia, dar in acelasi timp se si intrec intre ele si se confrunta. Din asta, noi suntem europeni din crestet pana in talpi", a transmis filosoful, in varsta de 102 ani, potrivit Adevarul.ro.

Pe scena au mai urcat actorii Marius Manole, Mihai Calin si Victor Rebengiuc.