Vineri noapte, Florian Walter fusese operat de doctorul Serban Bradisteanu. Din acel moment a fost in coma, tinut in viata de aparate, pana duminica.

El a mai suferit un preinfarct pe vremea cand fugise de justitie in Dubai, in octombrie 2015. De asemenea, in 2010, fusese operat tot din cauza unor probleme cardiace.

Florian Walter a fost actionar majoritar al FC Petrolul, precum si unul dintre actionarii echipei Dinamo, club de la care s-a retras in 2009. El a preluat apoi clubul Universitatea Cluj, iar in vara anului 2012 a plecat la FC Petrolul. Din vara anului 2013, Walter a revenit la "U" Cluj, scrie DCnews.

Acesta a fost adus sub escorta din Emiratele Arabe Unite, in martie 2016, la aproape un an de cand a fost dat in urmarire, fiind acuzat intr-un dosar de evaziune cu un prejudiciu urias: 20 de milioane de euro. Din august 2016 era sub control judiciar.