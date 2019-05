Victor Rebengiuc i-a indemnat pe cei prezenti la manifestatia "Toti pentru Europa" sa mearga la vot, pentru ca "e una din ultimele dati cand mai putem sa inlaturam dezastrul care ni se poate intampla".



Victor Rebengiuc a spus ca a beneficiat de OUG care interzice Uber si, "multumita partidului", a venit pe jos.

"Stiti ce viitor sumbru avem in viata. E una din ultimele dati cand mai putem sa inlaturam dezastrul care ni se poate intampla. Va rog frumos sa mergeti la vot, sa-i votati pe cei pe care ii preferati dvs. - eu am preferintele mele si cred ca unele corespund cu ale celor de aici - si sa votati si pentru referendumul pe justitie. Vrem o tara normala, in care sa traim normal", a spus Rebengiuc, potrivit Stiripesurse.ro.

Pe scena amplasata in Piata Victoriei au urcat trupele Vama, Omul cu sobolani, Taxi si Emil.