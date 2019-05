O femeie al carui fiu a fost gasit spanzurat duminica intr-o padure de la marginea municipiului Vaslui s-a aruncat de pe pasarela pietonala din zona CFR.





UPDATE: Dupa mai bine de 30 de minute, in care medicii au incercat sa ii salveze viata, femeia s-a stins din viata, informeaza site-ul vremeanoua.ro.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui, femeia se afla in stop cardio-respirator.

"Un tanar in varsta de 23 de ani s-a sinucis in Padurea Delea, iar mama acestuia s-a aruncat in gol de pe pasarela pietonala din gara. La fata locului intervin doua ambulante din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean, una de tip B si una de tip C, cu medic", a declarat purtatorul de cuvant ISU Vaslui, Marius Stanciu.