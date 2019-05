Numarul copiilor parasiti in maternitati si in alte unitati sanitare a scazut in anul trecut cu 53, comparativ cu 2017, la 751 de copii, conform datelor publicate pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA).

Dintre acestia, 520 de copii au fost parasiti in maternitati, 205 in sectiile de pediatrie, iar 26 au fost lasati in alte sectii de spital.

De asemenea, 713 de copii au fost externati, din care 255 s-au reintors la familiile lor, 5 au fost plasati la familia extinsa, 42 la familii/persoane si 354 la asistenti maternali.

Totodata, 15 copii au fost incadrati in centre de plasament, 16 copii in centre de primire in regim de urgenta, iar 26 copii se regasesc in alte situatii, conform datelor ANPDCA.