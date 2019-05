Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Targu-Jiu, ca societatea in care traim este una dezbinata, in care ura a luat locul solidaritatii, punctand ca "numai oamenii slabi jignesc".





"Am venit sa vorbesc despre unitate pentru ca, in aceste momente, cred ca unitatea este cel mai important lucru. Suntem intr-o societate dezbinata, in care ura a luat locul solidaritatii, in care cuvintele urate, violenta verbala a luat locul cuvintelor bune sau al proiectelor. Vedem cum fiecare tipa mai tare si incearca sa jigneasca mai tare. Nu asta ne dorim noi, romanii adevarati din orice colt al acestei tari, ne dorim o batalie pe proiecte, o batalie pentru viitorul Romaniei si al romanilor. Cei care acum tipa atat de tare sunt cei care nu au proiecte pentru romani, sunt oameni slabi, pentru ca numai oamenii slabi jignesc si folosesc asemenea cuvinte. Sa vorbim despre unitate si sa vorbim despre respect", a spus Dancila, potrivit Agerpres.

Ea a afirmat ca vrea ca in Parlamentul European sa mearga oameni patrioti, care au "tricolorul in suflet".

"Am venit astazi aici pentru ca vreau sa-l sustin pe Claudiu Manda, vreau sa sustin lista europarlamentarilor PSD la alegerile din 26 mai. Stiu cat de important este sa trimitem la Bruxelles oameni care au tricolorul in suflet, oameni care sa lupte pentru aceasta tara, oameni care, atunci cand depun amendamente pe o directiva europeana, pe un regulament european, au mereu in vedere ca acolo sa se regaseasca si vointa romanilor sau interesul Romaniei. (...) Este important ca pe 26 mai sa votam pentru noi, pentru familia noastra, pentru viitorul copiilor nostri, pentru Romania si pentru romani. (...) Nu mai vreau sa avem in Parlamentul European, in institutiile europene, oameni care sa se duca cu parerile noastre si sa vina cu parerile de acolo, vreau sa avem oameni patrioti, pentru ca a-ti iubi tara si a fi patriot nu inseamna ca nu esti proeuropean", a mai spus Dancila.

Premierul Viorica Dancila, alaturi de ministrul Economiei, Niculae Badalau, dar si mai multi parlamentari si secretari de stat, s-au intalnit sambata, la Targu-Jiu, cu membrii si simpatizantii PSD, la eveniment participand cateva sute de persoane.