Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua atentionare Cod galben de ploi insemnate cantitativ pentru noua judete, valabila de duminica, ora 16:00, pana luni, la ora 6:00, precum si o informare de instabilitate atmosferica pentru toata tara, valabila valabila de duminica, ora 11:00, pana marti, la ora 22:00.





Potrivit meteorologilor, in Banat, Crisana, vestul si sud-vestul Transilvaniei si local Oltenia, vor fi perioade in care se vor semnala averse torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si grindina. Moldova si in zona Carpatilor Orientali se vor semnala averse torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si pe arii restranse 50 - 60 l/mp, scrie Agerpres.

Se vor afla sub Cod galben judetele Bihor, Arad, Alba, Timis, Hunedoara, Caras-Severin, Gorj, Mehedinti si Dolj.

Totodata, pana marti seara, in cea mai mare parte a tarii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si pe arii restranse 50 - 60 l/mp.