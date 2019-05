Manifestatia "Toti pentru Europa" va avea loc duminica, in Piata Victoriei, de la ora 18,00, evenimentul avand ca scop motivarea cetatenilor sa iasa la vot pe 26 mai si constientizarea importantei implicarii civice.





Potrivit unui comunicat transmis de Comunitatea Declic, organizator al evenimentului, cu aceasta ocazie va avea loc un concert cu trupele Vama, Omul cu sobolani, Taxi si Emil. Corul Sound Choir va intona imnul Uniunii Europene, iar Funkoteca va anima atmosfera in Piata. Toti artistii participa la eveniment pro bono.

De la ora 19:40, un numar de 4.000 de membri ai comunitatii Declic vor face o coregrafie speciala, realizand o inima alba, pe fundal albastru, pentru a transmite mesajul "Romania iubeste Europa".

Vor urca pe scena personalitati din diferite domenii, fara implicare politica, pentru a transmite un mesaj de mobilizare la vot: filosoful Mihai Sora, artistul Tudor Chirila, actorii Marius Manole si Mihai Calin, jurnalistul Moise Guran, Carmen Uscatu si Oana Gheorghiu de la Asociatia "Daruieste Viata".

"Iesim pentru a le spune celor ce inca nu s-au decis sa participe la alegeri ca de votul lor depinde nu doar viitorul Romaniei, ci si al Europei. Manifestam pentru a incuraja tinerii sa iasa la vot. Nu dam culoare politica manifestatiei, insa ii dam spirit european", a declarat directorul executiv al Declic, Tudor Bradatan.

Evenimentul, care se va desfasura intre orele 18:00 - 22:00, face parte dintr-o serie de actiuni care vor avea loc duminica in 49 de orase europene din 13 tari precum: Germania, Austria, Polonia, Ungaria, Olanda si Suedia. In tara noastra, actiunea se va desfasura simultan in sapte orase, iar romanii din diaspora vor organiza propriile evenimente la Madrid, Milano, Barcelona, Londra, Paris si Zurich, se mai arata in comunicat.