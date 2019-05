41 de grupuri civice solicita demisia ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, pentru maniera in care jandarmii au intervenit vineri la Topoloveni.

"Asociatiile si miscarile civice semnatare resping procedura abuziva de intimidare si de forta a jandarmilor la Topoloveni, in ziua de 17 Mai, 2019. Cativa protestatari pasnici si un corespondent al Rezistenta TV au fost inconjurati de un efectiv supradimensionat de jandarmi care i-a obligat sa intre in duba Jandarmeriei, apoi i-a condus la sectia de politie. Singurul motiv oferit vag a fost evacuarea zonei in care se desfasura un eveniment privat. Consideram ca Jandarmeria a facut abuz de autoritate printr-o sanctionare ce nu presupunea conducerea la sectia de politie, deoarece nu exista vreo stare de pericol. In plus, protestatarii nu au refuzat legitimarea", se arata intr-un comunicat de presa remis de grupurile civice.

Reprezentantii acestora acuza Jandarmeria ca a incalcat articolul 30 din Constitutie, referitor la libertatea de exprimare a opiniilor si libertatea de comunicare in public.

"Prin indepartarea protestatarilor pasnici a fost practicata cenzura si a fost ingradita libertatea presei. Protestam fata de actiunile executivului prin intermediul Ministerului de Interne, de a orienta Romania spre o forma de guvernamant dictatoriala si autocrata. In data de 14 mai, ministrul de interne Carmen Dan a amenintat cu dosare penale participantii la manifestatiile de strada desfasurate la Iasi si Galati. Ministrul de interne a pretins ca incidentele au fost incercari ale protestatarilor de a ”impiedica desfasurarea de activitati de campanie ale simpatizantilor PSD”. Ministrul de interne, chiar daca este numit politic, nu are dreptul sa profereze amenintari la adresa unor cetateni doar pentru ca acestia protesteaza impotriva unui partid, fie el si de guvernamant. Partidul nu este statul. Partidul respectiv nu este Romania, tara in care inca speram ca sunt respectate drepturile cetatenilor", potrivit sursei citate.

Grupurile civice solicita demisia ministrului Afacerilor Interne. "Cerem ministrului de interne sa isi depuna demisia in semn de respect fata de statul de drept si respectarea valorilor statului de drept. Ministrul sa isi dea demisia, cu atat mai mult cu cat, daca evenimentul privat era protejat de jandarmi, jandarmii sunt platiti din bani publici. Acest gest ar dovedi ca Romania nu se indreapta spre dictatura si ca jandarmeria nu incepe sa fie organizata intr-o forma de politie politica. Jandarmeria este o institutie platita din bani publici. Confuzia creata cu aceasta ocazie, din care reiese ca Jandarmeria este o institutie care asigura paza si ordinea la evenimente cu caracter privat al unor persoane care detin vremelnic functii publice, este nociva", se mai arata in comunicatul de presa.

Grupurile civice semnatare sunt: #activAG Pitesti, Actiunea Civica Galati, Alba Iulia Civica, Asociatia Aradul Civic, Asociatia Platforma Romania 100, Brasovul Civic, Canada Save Rosia, Coruptia ucide, Cuza Vrea Dreptate Iasi, Diaspora Franta Solidara cu Romania, Diaspora Milano, Eu Ro Aleg, Geeks for Democracy, Grupul Civic Cetatean Implicat, Grupul Civic Madrid, Initiativa Romania, Initiativa Timisoara, Miscarea Civica Diaspora Belgia, Oradea Civica, Procivic Baia Mare, Radautiul Civic, Reset, Rezist Bilbao, Rezist Budapesta, Rezist Constanta, Rezist Dublin, Rezist Galati, Rezist Iasi, Rezist Ingolstadt. Si eu sunt din Romania, Rezist - Londra Protestatari Pro Democratie, Rezist Lyon, Rezist Marseille, Rezist Milano, #RezistWMW, Rezist Zürich, #REZISTENTA, #Rezistenta din Diaspora, Stafeta Steagului Uniunii Europene, Va Vedem din Iasi, VeDem Just - Voci pentru Democratie si Justitie si Umbrela Anticoruptie Cluj, scrie Hotnews.