Vedeta americana de reality show Kim Kardashian si sotul ei, rapperul Kanye West, au anuntat vineri ca cel de-al patrulea copil al lor, un baietel adus pe lume saptamana trecuta de o mama surogat, se numeste Psalm West, relateaza sambata dpa si Reuters.





Kim Kardashian a dezvaluit numele bebelusului intr-o postare pe contul ei de Twitter, cu 60 de milioane de urmaritori, alaturi de o fotografie cu baietelul aflat intr-un patut cu mesajul: "Suntem binecuvantati peste masura. Avem tot ce ne dorim".

Cuplul mai are trei copii - Chicago, o fetita nascuta in ianuarie anul trecut, tot prin intermediul unei mame surogat, North, o fetita in varsta de cinci ani, si Saint, un baietel de trei ani.

Kim Kardashian, in varsta de 38 de ani, a explicat anterior motivele pentru care a recurs la o mama purtatoare, precizand ca sufera de o problema la placenta, care a creat complicatii grave in timpul celei de-a doua sarcini si i-ar putea pune viata in pericol in cazul in care ar ramane din nou gravida.