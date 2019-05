Un caine a salvat viata unui bebelus ingropat de mama sa, o adolescenta, pe un camp din nord-estul Thailandei, a anuntat sambata politia, relateaza AFP.

Numele cainelui este Ping Pong si este considerat un erou.

Nou-nascutul a fost ingropat sub un morman de gunoi langa o ferma din districtul Chumpuang, in provincia Nakhon Ratchasima, insa a fost gasit de Ping Pong in aceeasi zi, pe 15 mai.

Cainele a inceput sa sape in pamant si sa latre, alertandu-si stapanul, un pastor, care a venit sa vada ce s-a intamplat.

Baietelul, internat in spital, se simte bine. Mama, in varsta de 15 ani, este acuzata de tentativa de omor si abandonare a copilului. Fata ar fi dorit sa scape de bebelus de teama parintilor sai, potrivit politiei.

"Asa ca, dupa ce a nascut singura, a ingropat copilul", a spus un politist.

Povestea a starnit interesul mass-mediei locale si numerosi thailandezi au salutat pe retelele sociale actiunea lui Ping Pong.