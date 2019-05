Fara indoiala, blugii reprezinta unele dintre cele mai indragite articole de imbracaminte, preferate atat de femei, cat si de barbati, pentru a crea outfituri cool, pentru zi sau pentru seara. Fiind extrem de versatili, blugii se pot purta impreuna cu diverse sacouri, hanorace, pulovere, tricouri sau camasi si pun in valoare orice silueta. In aceasta categorie intra si mom jeansii sau blugii drepti, model care revine in tendinte in 2019.



Acest model specific anilor ‘90 se caracterizeaza printr-un croi lejer si drept, cu o talie inalta, menita sa iti ofere un look relaxat. Mom jeansii sunt potriviti pentru mai multe tipuri de silueta, in special pentru femeile cu forme voluptoase, deoarece acopera micile imperfectiuni, conturand un look armonios.

Afla cum poti purta blugii drepti in 2019 si in ce combinatii ii poti folosi, in tinutele de zi cu zi.

Blugi si sacou

Pentru a obtine un outfit potrivit pentru birou sau pentru o iesire in oras, mom jeansii pot fi alaturati unui sacou elegant, care va oferi un aer sofisticat tinutei tale casual. In cazul in care nu stii ce sa alegi, opteaza pentru combinatia clasica de sacou, blugi drepti si un tricou alb de bumbac, simplu.

Nu trebuie sa te ingrijorezi ca va fi un look banal, deoarece mom jeansii vor oferi tinutei tale un aer cool, fara a fi nevoie sa adaugi alte accesorii masive, care sa o puna in evidenta. Totodata, acorda atentie alegerii celui mai potrivit sacou. Daca porti un sacou de inspiratie masculina cu blugii drepti, alege o pereche de pantofi cu toc, care sa alungeasca silueta.

Pentru jeansii drepti, cu talie inalta, cea mai potrivita optiune este sacoul scurt. Modelele sacourilor raman la alegerea ta: poti opta pentru modele simple, intr-o singura culoare sau pentru imprimeuri si carouri, care vor scoate si mai mult in evidenta stilul tau vestimentar.

Atunci cand creezi o tinuta formata din mom jeans si sacou, ai libertatea de a alege atat pantofi cu toc, cat si tenisi, in functie de ocazia in care ii vei purta.

Blugi si camasi supradimensionate

O alta combinatie interesanta in care poti purta blugii drepti in 2019 este alaturi de o camasa supradimensionata. Nu te ingrijora intrucat efectul obtinut nu va fi unul de tinuta prea larga pe corp, care sa nu te avantajeze. Camasile barbatesti fac furori in acest an in tinutele feminine, deoarece iti vor oferi un look relaxat, dar foarte bine studiat.

Daca simti, totusi, ca aceasta combinatie nu iti avantajeaza silueta, poti marca talia cu ajutorul unei curele, in timp ce vei purta camasa in blugi. Pentru a crea o tinuta ideala pentru o seara in oras, adauga si o geanta cool, din piele, alaturi de pantofi cu toc patrat. In doar cateva minute, cu ajutorul unor piese largi, de inspiratie masculina, vei fi gata de petrecere!

Pentru a obtine un look urban, poarta aceleasi elemente, dar inlocuieste pantofii cu toc cu niste tenisi comozi, albi. La Kenvelo, poti cumpara articole de imbracaminte care se incadreaza in tendinte, cu ajutorul carora vei arata mereu impecabil!

Blugi si pantofi eleganti

Daca iubesti sa porti pantofi eleganti, acestia se vor potrivi de minune cu blugii drepti, oferindu-le o nota aparte, feminina. Cu sau fara toc, pantofii iti vor pune in evidenta picioarele si iti vor complimenta silueta, fara sa fie nevoie de prea multe eforturi din partea ta. In functie de modelul pe care il preferi, poti alege pantofi cu bareta peste glezna, platforme sau pantofi cu animal print cu toc cui, care sa iti subtieze glezna.

Blugii drepti pot fi asortati si cu o pereche de pantofi stiletto nude, la birou sau la o cina in oras. In acest fel, poti imbina cu succes confortul si eleganta, combinatia ideala pentru orice doamna sau domnisoara. O alta modalitate simpla de a oferi un aer fresh blugilor drepti consta in asortarea acestora cu piese clasice. O camasa alba, simpla, purtata impreuna cu o pereche de pantofi cu toc ametitor si o geanta din paie va schimba total look-ul banal, oferit de o simpla pereche de mom jeans.

In 2019, se pune accent pe utilizarea blugilor drepti, de tip mom jeans, care se pot folosi in numeroase combinatii stilistice. Nu trebuie decat sa alegi stilul care te reprezinta in totalitate, pentru a crea tinute personalizate, care sa iti ofere incredere in tine.