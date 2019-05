"Nemernicilor. Cum grijania voastra bagati oameni care nu au facut nimic in dube ca sa nu auda Dragnea ce au oamenii de spus? Intr-o tara din UE, cu Constitutie care garanteaza dreptul la opinie? Cum?

Oamenii astia sunt acum retinuti la Politia Topoloveni. Inclusiv un corespondent media!

O sa votam toti masiv pe 26 Mai. Vom destructura total si Jandarmeria si PSD-ul, ca sa stiti, aplicand legile tarii asteia si ale Europei. Multi dintre voi in o sa ajungeti in puscarie - ceilalti o sa fugiti mancand pamantul in strainatate ca nimeni nu va va mai accepta aici. O sa spalati WC-uri, in cel mai bun caz, daca aveti noroc. Faceti-va naibii bagajele inainte sa vina tornada peste voi. Vine una asa de mare cum nici nu va puteti imagina!!!!!", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.