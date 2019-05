Consumatorii de bauturi alcoolice din Marea Britanie se imbata cel mai des, sugereaza rezultatele unui sondaj realizat la nivel mondial, citat miercuri de Press Association.





Britanicii se confrunta cu starea de ebrietate, in medie, de 51,1 ori in cursul celor douasprezece luni ale anului - aproape o data pe saptamana - potrivit raportului din 2019 in care au fost incluse date din 36 de tari, scrie Agerpres.

In urma sondajului, cercetatorii au declarat ca a venit momentul introducerii unor linii directoare privind consumul responsabil de bauturi alcoolice, care ar putea fi utile in special persoanelor care considera ca limitele superioare sunt ''irelevante''.

Rezultatele studiului au fost publicate la scurt timp dupa ce s-a constatat o tendinta in scadere a frecventei consumului de alcool in Marea Britanie si o crestere a nivelului de abstinenta, in special in randul adultilor tineri.

Initiatorul sondajului, profesor Adam Winstock, a explicat ca desi din ce in ce mai putine persoane consuma alcool, multi dintre cei care au in continuare acest obicei o fac intr-o maniera potential nociva.

La sondajul condus de o echipa de oameni de stiinta din Londra au participat 5.400 de persoane din Anglia, Scotia, Tara Galilor si Irlanda de Nord si peste 120.000 din alte tari, in perioada 29 octombrie - 30 decembrie 2018. Acesta este al optulea raport anual, iar specialistii sustin ca este cel mai amplu sondaj privind consumul de substante intoxicante din lume.

Marea Britanie conduce in acest clasament al frecventei starii de ebrietate, pe primele locuri situandu-se de asemenea Statele Unite, Canada si Australia.

''Starea de ebrietate este insotita de riscul de vatamare si de afectare a sanatatii'', a declarat Winstock care a subliniat necesitatea evidentierii pericolelor ''la diferite niveluri de consum de bauturi alcoolice, chiar daca acestea depasesc limitele sigure".

Liniile directoare actuale stabilite de Sistemul National de Sanatate (NHS) din Marea Britanie nu precizeaza un nivel ''sigur'' privind consumul de bauturi alcoolice, recomandand cel mult 21 de unitati de alcool pe saptamana in cazul barbatilor si maximum 14 unitati de alcool pe saptamana in cazul femeilor - circa sase halbe de bere, noteaza Press Association.