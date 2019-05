Fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, recunoaste, intr-un interviu pentru Europa Libera ca a facut si greseli in activitatea de la DNA, insa protocolul secret cu SRI nu a fost una dintre ele. Kovesi explica si care a fost utilitatea acestui protocol: institutiile publice trebuie sa actioneze la fel ca infractorii – rapid si eficient.



„Nu sunt un om perfect. Sigur ca am facut si greseli, dar niciodata nu am incalcat legea in mod intentionat. Poate ca una dintre greseli a fost ca trebuia sa comunic mai mult, sa explic mai mult anumite lucruri. Poate ca anumite masuri trebuiau luate mai din timp”, a spus Kovesi in interviul pentru Radio Europa Libera, potrivit News.ro.

Ea nu considera ca protocolul secret incheiat intre parchet si SRI a fost o greseala, explicand ca la vremea respectiva singura institutie autorizata sa faca interceptari in dosarele penale era SRI.

„Daca ma intrebati de protocol, acela nu a fost o greseala. A fost un instrument care era absolut necesar la acel moment. Lumea uita ca in 2009, niciun procuror din Romania nu putea sa puna in aplicare o autorizatie de interceptare. Erai obligat sa transmiti acea autorizare la SRI", spune Laura Codruta Kovesi.

De asemenea, fosta sefa a DNA spune ca pentru infractori e foarte usor, "pentru ca se intalnesc intr-o parcare, la un restaurant, pun la cale scheme de fraudare financiare, retele intregi prin care fac trafic de droguri sau trafic de persoane".

"Contra acestor forme de lucru ale infractorilor, extrem de simple si de rapide, institutiile publice trebuie sa reactioneze la fel. Rapid si eficient", a conchis ea.