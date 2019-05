Guvernul are in vedere constructia de noi spitale si dotarea lor cu aparatura necesara, pe langa cresterile salariale decise pentru medici si personalul medical, a declarat premierul Viorica Dancila, vineri, dupa ce a vizitat Spitalul Judetean de Urgenta Zalau.





Ea a fost intrebata care este parerea sa despre conditiile gasite in unitatea spitaliceasca.

"O impresie buna, de oameni profesionisti, oameni dedicati, oameni care salveaza vieti, un spital in care se vede preocuparea Consiliului Judetean, cu aparatura performanta. Dincolo de cresterea salariala pe care acest Guvern a facut-o pentru personalul medical, pentru medici, trebuie sa avem in vedere si aparatura necesara, trebuie sa avem in vedere constructia de noi spitale, trebuie sa cream cadrul necesar, astfel incat medicii sa poata sa-si desfasoare activitatea", a afirmat premierul.

Viorica Dancila, care a fost insotita de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a adaugat ca a avut o discutie si cu presedintele Consiliului Judetean Salaj, Tiberiu Marc, care i-a transmis ca spitalul se afla in proces de modernizare cu fonduri judetene si europene, scrie Agerpres.

"I-am asigurat pe toti ca au sprijinul Guvernului, avand in vedere ca anul acesta Guvernul a alocat cele mai mari fonduri pentru Sanatate si Educatie", a mai declarat Dancila.

Inainte de a vizita spitalul, premierul a discutat cu un localnic, care a tinut sa-i prezinte nemultumirile sale legate de nivelul ridicat al impozitarii veniturilor salariale. Dancila i-a spus ca orice astfel de problema poate fi rezolvata prin dialog.

Prim-ministrul efectueaza o vizita de lucru in judetul Salaj.