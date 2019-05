"A avut ceva personal cu mine, ceva femeiesc, de toata jena", sustine fostul ministru Elena Udrea, facand referire la fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi.



"Oau! Oau! Intre 2010 si 2014 am aflat multe de la Ghita. Il cred. E bine sa stim pentru istorie cum a fost cu Coldea si Kovesi. Se confirma multe lucruri. Coldea dadea ordine sa se aresteaze. Kovesi din frustrare, gelozie, amor propriu. O sa ma gandesc mult la ce-a spus dl Ghita. Arestarile arareori s-au facut pt ca erau probe. Se stabileau tinte. (...)

Eu nici nu stiam de relatia de amor. Eu am fost usor amuzata. Din frustrarile, invidiile, din geloziile unei femei, eu stau acum in Costa Rica cu copilul meu, plecata departe de tara, cu o condamnare Femeia asta avea o problema ca era frustrata, nu suporta nici macar sa ma vada.

Mai exista un episod pe care nu l-am luat in serios, am crezut ca generalul Coldea ma minte. In 2013, Kovesi a redeschis Dosarul Gala Bute, care nu ma privise niciodata pe mine. Ea l-a redeschis si cand eu eram arestata in 2015, ea a spus ca l-a redeschis, desi nu era treaba ei sa-l deschida ca nu era procuror de caz. Am avut o discutie cu Coldea si Maior in care le spuneam voi vreti sa ma arestati, adica evident ca incercati sa faceti ceva impotriva mea si sa ma arestati. Veneau oamenii si imi spuneau lucrurile astea.. Ghita, altii.. Iar Coldea mi-a zis atunci ca Kovesi are ceva personal cu tine. Si eu am zis ca nu se poate, ca e o prostie, ca nu sunt asa naiva sa-mi imaginez ca Kovesi avea ceva personal cu mine.

Dar in realitate, se pare ca asa era. Kovesi a avut ceva personal cu mine, ceva femeiesc, de toata jena. Eu cred ca oamenii care ocupa astfel de functii trebuie sa faca un control psihologic. Nu poti sa stai la mana unei femei plina de gelozii, care e in stare sa trimita in puscarie pentru ca il iubea ea pe Ghita", a declarat Udrea la Antena 3, citata de adevarul.ro.