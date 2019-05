Aplicatia Clever, care asigura servicii de mobilitate pentru peste 1,5 milioane de pasageri prin intermediul a peste 30.000 de soferi autorizati, anunta ca isi continua activitatea pe plan local, fara nicio modificare.



Aplicatia Clever, care asigura servicii de mobilitate pentru peste 1,5 milioane de pasageri prin intermediul a peste 30.000 de soferi autorizati, anunta ca isi continua activitatea pe plan local, fara nicio modificare.

"Noile reglementari nu influenteaza modul in care operam si ne desfasuram activitatea pe piata din Romania. Aplicatia mobila Clever functioneaza exclusiv in colaborare cu soferi autorizati, fie ca sunt soferi de taxi sau soferi in regim rent a car, oferind pasagerilor acces simplu si rapid la cele mai bune variante de transport disponibile, respectand parametrii legislatiei in vigoare. Suntem in discutii constante cu Guvernul despre necesitatea reglementarii transportului alternativ, ca solutie complementara de transport si care are nevoie de reglementare specifica", spun reprezentantii Clever.

Acestia au subliniat ca au primit din nou asigurari, inclusiv din partea vicepremierului Daniel Suciu si a ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, pentru faptul ca aplicatiile mobile vor continua sa functioneze pe piata locala, ca exista in lucru un cadru legislativ dedicat lor si pana la finalizarea sa nu vor exista abuzuri la adresa soferilor parteneri.

"In acest moment, asteptam ca reprezentantii Guvernului sa puna in dezbatere publica proiectul de ordonanta de urgenta dedicat aplicatiilor de transport alternativ din Romania. Clever va avea in continuare deschidere fata de autoritati si un rol activ in acest proces. Dorim sa oferim toate datele si informatiile necesare pentru dezvoltarea unui cadru legal benefic atat pentru soferi si stat, dar mai ales pentru pasageri", se mai arata in comunicat.

Responsabilii Clever au adaugat ca sunt alaturi de toti soferii colaboratori, pentru a le oferi sprijin total, atat juridic, cat si financiar, in cazul unor sanctiuni abuzive.

"Speram ca noua reglementare sa fie adoptata in cel mai scurt timp pentru a elimina orice stare de incertitudine care planeaza atat asupra pasagerilor, cat si asupra soferilor. Milioane de pasageri se bazeaza zilnic pe activitatea aplicatiilor de mobilitate urbana. In acest moment, Clever inregistreaza peste patru milioane de cereri de transport lunar din partea pasagerilor", au completat reprezentantii companiei.

Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Daniel Suciu, a afirmat, miercuri, ca Ordonanta de urgenta in domeniul taximetriei este indreptata impotriva pirateriei iar actul normativ care va reglementa activitatea de ridesharing va fi publicat in scurt timp.

"Este un act normativ extrem de complex, peste tot in Europa reglementarea Uber nu a fost deloc simpla. Acelasi lucru se intampla si in Romania, dar o spun foarte deschis si Guvernul Romaniei va reglementa aceasta activitate", a mentionat Suciu.