Autoritatile din Predeal au deschis un dosar de cercetare dupa mai multe sesizari in care s-a semnalat faptul ca pe listele de sustinatori ai ALDE pentru alegerile europarlamentare ar exista semnaturi false, chiar ale unor persoane decedate.



"Prin ordonanta din data de 02.05.2019, a organelor de politie judiciara din cadrul Politiei Statiunii Predeal, s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem cu privire la savarsirea infractiunii de (...).

In fapt s-a retinut ca primarul interimar al statiunii Predeal a intocmit si semnat pentru conformitate mai multe liste de sustinere ale partidului ALDE la alegerile pentru Parlamentul European din 26.05.2019 in care se regasesc semnaturi ale unor persoane decedate anterior datei de semnare a listelor, iar numitii (...) au afirmat ca nu au semnat niciodata listele pentru alegerile europarlamentare. In urma cercetarilor in cauza exista indicii rezonabile cu privire la savarsirea infractiunii pentru care s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem si sunt temeiuri de a se crede ca unele inscrisuri aflate in posesia Biroului Electoral Central, pot servi ca mijloc de proba in cauza (...)", potrivit unei solicitari transmise de Politia Predeal catre BEC, conform hotnews.ro.

Presedintele ALDE Brasov: Cine le-a facut trebuie sa plateasca

"Nu stiu ce s-a intamplat la Predeal, eu am preluat organizatia, practic, in plina campanie de strangere a semnaturilor. Nu am nicio implicare in cazul acesta. Acum, daca se va constata ca exista ceva nereguli acolo, cine le-a facut trebuie sa plateasca. Dupa cum stiti, aceste liste sunt semnate de cel care le-a intocmit", a spus Daniel Zamfir.