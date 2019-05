Vremea de afară e urâtă, dar avem o veste bună care ar putea să vă lumineze ziua, dacă erați în așteptarea unor telefoane, tablete și gadgeturi la reducere. Iată câteva recomandări de produse pe care le găsiți aproape chiar și la jumătate de preț.



Campaniile de reduceri se țin lanț la retailerii online. eMAG a început vânătoarea de stocuri și vine cu reduceri de peste 50% la telefoane, tablete și gadgeturi. Iată câteva recomandări de dispozitive cu cele mai mari reduceri.

Oferte de Stock Busters la telefoane mobile

Datorită designului și specificațiilor tehnice, Samsung Galaxy S9+ a demonstrat că este un telefon cu adevărat premium. Telefonul face fotografii bune excelente atât la lumină puternică, cât și la lumină slabă. Ecranul are diagonală de 6,2 inch, rezoluție QHD, iar în spate este echipat cu un procesor Exynos 9810 cu opt nuclee, 6 GB memorie RAM și până la 600 GB spațiu de stocare. Telefonul este rezistent la apă și la praf, are autonomie de cel puțin o zi. Samsung Galaxy S9 este redus cu 40% și poate fi cumpărat de aici.

Telefonul HTC U11+ are un ecran de 6 inch care pare mai mic în mâna ta, o baterie mai mare de aproape 4.000 mAh, un design transparent deosebit cu suprafață de sticlă lichidă și o rezistență mare la apă. Vine echipat cu un procesor de 10 nanometri Qualcomm Snapdragon 835ix. Are 6 GB memorie RAM și 128 memorie internă. Telefonul are o reducere de 53% și se găsește aici.

Reduceri mari la tablete

Tableta Lenovo Tab M10 are o diagonală a ecranului FHD de 10,1 inch. Difuzoarele frontale duale și suportul Dolby Atmos vă permit să vă bucurați de o experiență audio de tip teatru oriunde ați merge. Tableta rulează pe un procesor Qualcomm de 8 nuclee, tactate la 1,8 1.8 GHz. Are o capacitate de stocare de 32 GB și o capacitate maximă a cardului de memorie de 256 GB. Tableta este la reducere și poate fi comandată de aici.

Tableta Huawei MediaPad T3 oferă o experiență de lungă durata, având o baterie de 4800 mAh, ce asigură o utilizare îndelungată. Dimensiunea este mai mult decât suficientă pentru ca tabletă să poată fi ținută confortabil într-o mâna, iar ecranul de 8 inch este suficient de mare încât să poți vedea filme fără ca ochii să obosească. Tableta are un procesor Snapdragon 425 cu 4 nuclee, 2 GB RAM și 16 GB capacitate de stocare. Acest Huawei MediaPad are o reducere de 31% și se găsește aici.

Reduceri eMAG la smartwatch-uri

Dacă eșți în căutarea unui ceas multisport cu GPS pentru sport, aventură și stil, profită de ofertă și ia-ți la reducere un smartwatch Garmin Fenix 5 Sapphire. Durata de viață a bateriei atinge până la 2 săptămâni în modul ceas inteligent. Ceasul vă permite să primiți e-mailuri, mesaje text și alerte, puteți monitoriza pulsul și urmărește solicitarea fizică. Ceasul inteligent are o reducere de 40% și poate fi achiziționat de aici.

Aproape la jumătate de preț poți să găsești și acest smartwatch Samsung Gear S3, care oferă o senzație și un look de ceas premium adevărat. Este conceput pentru a rezista zile întregi fără să aveți nevoie de telefon sau de reîncărcare, având o autonomie de peste 4 zile. Pe lângă caracteristicile standard ale unui ceas sport, puteți răspunde sau respinge apeluri telefonice, navigați prin aplicații și defilați prin e-mailuri. Cumpărați ceasul smart cu 47% mai ieftin de aici.