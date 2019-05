Atunci cand organizezi un eveniment, prioritatea este experienta pe care le-o oferi invitatilor. Din dorinta unui eveniment cat mai deosebit, se poate ajunge cu usurinta la risipa. Fie ca organizezi o nunta, un botez, o petrecere de logodna sau o aniversare, e bine sa constientizezi impactul acestor evenimente asupra mediului inconjurator. Cu cat este mai mare evenimentul si cu cat are un numar mai important de invitati, cu atat e mai mare posibilitatea sa poluezi si sa ai un impact negativ asupra mediului.



Din fericire, nu toate evenimentele trebuie sa fie astfel. Cu putina inspiratie si planificare in avans, poti crea o petrecere sau un eveniment verde, prietenos cu mediul. Iata cateva idei prin care poti reduce risipa si poluarea asociata cu organizarea unui eveniment:

1. Reutilizeaza decoratiunile

Pe cat posibil, evita decoratiunile de unica folosinta. Opteaza pentru decoratiuni care pot fi pastrate si utilizate si la alte evenimente, fie ca e vorba de ghirlande, fie de accesorii pentru fotografii. De obicei, se foloseste o cantitate mare de flori naturale, care se ofilesc rapid, apoi sunt aruncate. O alternativa este sa folosesti aranjamente create din flori artificiale, care sunt de o diversitate si calitate mult mai mare in prezent.

2. Evita plasticul de unica folosinta

La evenimentele in aer liber mai putin formale, cum ar fi aniversari sau picnicuri, organizarea poate fi mai simpla daca se folosesc farfurii, pahare si tacamuri de unica folosinta. Astfel, generezi o cantitate mare de gunoi care nu se va degrada, ci va polua pamantul si apele pentru zeci si zeci de ani. Oricand este posibil, opteaza pentru vesela din sticla, iar, in celelalte situatii, poti opta pentru vesela de unica folosinta pe baza de carton.

3. Foloseste mai putina hartie

Invitatiile traditionale pot fi frumoase, insa, in prezent, nu sunt prea practice. Prin urmare, poti renunta la acest mod de a consuma hartia, inlocuindu-l cu invitatii digitale. Exista multe solutii de acest tip: de la crearea unui eveniment pe social media, la crearea unui website dedicat evenimentului.

4. Evita risipa de alimente

Cantitatea de alimente aruncate anual este uimitoare, iar risipa de alimente este o problema pe care nu ar trebui sa o ignori. Toti organizatorii de evenimente doresc sa lase impresia de abundenta si belsug. Astfel, ajung sa puna la dispozitia invitatilor mai multe alimente decat pot consuma. Incearca sa creezi un meniu cat mai echilibrat si cauta din timp o solutie pentru alimentele neconsumate. Spre exemplu, ai putea alege un ONG caruia sa i le donezi si care sa gaseasca cea mai potrivita destinatie pentru acestea.

5. Alege cu grija locatia

Atunci cand vrei sa organizezi un eveniment prietenos cu mediul, nu te gandi doar la obiectele pe care le achizitionezi. Locatia este de asemenea un factor important. Pentru un eveniment cu 300 de invitati care calatoresc cateva ore pana la destinatie, prea putini vor folosi mijloace de transport ecologice (cum ar fi masinile electrice) sau mai eficiente (cum ar fi transportul in comun). Majoritatea vor folosi masina personala, ceea ce se traduce in emisii substantiale de dioxid de carbon, cand se ia in calcul numarul participantilor.

Prin urmare, chiar daca ai gasit o locatie superba, asigura-te ca este usor accesibila. In orice caz, e bine sa te implici in asigurarea sau organizarea transportului, si sa propui metode eficiente de calatorie, cum ar fi folosirea unei singure masini pentru a face un drum comun cu alti invitati si impartirea costurilor aferente, potrivit Event Brite.

6. Recicleaza

Dupa eveniment, asigura-te ca totul ramane in perfecta ordine. Atat in timpul manifest─ârii, cat si dupa aceasta, deseurile ar trebui separate, astfel incat sa poata fi reciclate cu usurinta. Prin urmare, asigura-te ca invitatii au la dispozitie cosuri sau saci de gunoi diferentiati, care indica in mod clar destinatia lor: pentru sticla, hartie, plastic sau deseuri menajere.