Deputatul USR Claudiu Nasui sustine ca Spitalul de pediatrie din Brasov ar impune o taxa de 80 de lei pe noapte pentru parintii care vor sa stea impreuna cu copilul bolnav.



"Statul impune costuri de lux pentru cei care trebuie sa insoteasca un copil bolnav la spital.

Zilele acestea am dat peste un document care detalia cat trebuie sa plateasca cineva pentru a putea sta la spital alaturi de un copil bolnav care are peste 3 ani. Este vorba despre spitalul de pediatrie Brasov, iar suma se ridica la 80 lei/noapte.

Cum s-a ajuns la acest cost? Prima componenta pare o gluma: li se promit parintilor trei mese pentru suma de 7 lei pe zi. Ce anume se poate servi unui adult pentru 2,33 lei per masa? O simpla supa la cutie de la supermarket este in medie 2,34 lei. Evident ca se mizeaza pe faptul ca oamenii vor cumpara altceva, cel mai probabil tot din incinta spitalului, ca doar nu o sa isi lase copilul bolnav singur, doar pentru a merge sa manance.

Apoi, avem sectiunea de utilitati. Daca mesele sunt puternic sub-evaluate, aici, deodata, avem o suma de 35 de lei, pentru o persoana care sta in acelasi salon cu pacientul pe care il insoteste. Daca e sa ne uitam la consumul pe luna de energie al unei gospodarii in Romania, vedem ca 35 de lei este suma lunara platita de o persoana (conform estimarilor World Energetic Council). Cu toate acestea, spitalul judetean Brasov apreciaza ca aceasta suma este una corecta pe zi pentru un parinte care vrea sa fie alaturi de copilul sau bolnav.

Urmatorii 30 de lei pe zi bugetati sunt pentru dezinfectanti, in contextul in care o sticla de dezinfectant concentrat pentru spital din care se fac 200 de litri de solutie de curatat se poate achizitiona pe piata cu 50 de lei. Nu mai vorbim aici despre toate scandalurile din jurul subiectului sau despre faptul ca Romania este campioana la infectiile nosocomiale. Acum, insotitorii mai trebuie si sa plateasca pentru ele.

Ultima cheltuiala de pe lista este cea pentru spalatorie, mai exact 8 lei pe zi. Pretul pentru curatatul, spalatul si calcatul unui cearceaf la o curatatorie profesionista in Bucuresti este, in medie, de 7,9 lei. Sa fie serviciile acestea mai de calitate la spitalul pediatric din Brasov?

Si uite asa ajungem la suma de 80 lei pe noapte pentru a sta la spital cu un copil bolnav care are peste 3 ani. Noua alocatie marita nu ar putea acoperi nici macar doua nopti de cazare. La alte spitale din tara, aceasta taxa este intre 7 si 20 de lei pe noapte. Si asa mi se pare mult sa taxezi un parinte care nu vrea decat sa fie langa copilul sau. Mai ales in contextul in care, daca e asigurat, plateste deja o groaza de bani pentru sanatate.

Aceasta situatie este cu atat mai sensibila cu cat in fata portilor spitalului sunt zeci de parinti care sunt la telefon si spun cum nu vor ramane alaturi de copii pentru ca nu isi permit. Astfel, copii chiar si in varsta de 4 ani se trezesc dupa operatii sau probleme medicale, singuri intr-un pat de spital. Ce este in inima lor? Ce este in inima parintilor care sunt nevoiti sa-i lase? Cum arata asta pentru personalul medical?

Asa considera statul sa faca: impiedica sau descurajeaza concurenta, ne taxeaza 10% orice venit prin CASS pentru sanatate, iar cand ne prinde la ananghie, ne mai taxeaza o data. Insa, de aceasta data, vorbim despre drama unor copii vulnerabili carora statul le interzice dreptul de a avea pe cineva drag aproape. Aici vedem cat ne costa cu adevarat sanatatea de stat", a scris Nasui pe Facebook.