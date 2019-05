Primaria Municipiului Bucuresti informeaza cetatenii Capitalei cu privire la recentele modificari legislative in domeniul prevenirii, combaterii si distrugerii ambroziei, planta cunoscuta pentru efectele sale nocive asupra populatiei (provoaca reactii care pot afecta viata persoanelor cu anumite tipuri de alergii).



"Intrucat este vorba despre o specie invaziva, extrem de nociva prin efectul si cantitatea de polen raspandita in atmosfera, anul trecut a fost actualizata legislatia in domeniu (Legea nr. 62/2008 privind combaterea buruienii ambrozia si Normele metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 707/2018) si a fost initiata aplicarea la nivel local – prin adoptarea, la propunerea Primarului General, Gabriela Firea, a HCGMB nr. 123/2019 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Legii nr.62/2018 si a normelor metodologice.

Obligatii

Astfel, sectoarele Municipiului Bucuresti au obligatia de a identifica, in fiecare primavara, terenurile infestate cu ambrozie, de a comunica PMB lista acestora si de a transmite, pana la data de 05 iunie a fiecarui an, notificari (somatii) catre proprietarii sau detinatorii de terenuri, cu privire la obligatiile legale ce le revin si sanctiunile aplicabile.

La randul sau, Primaria Capitalei a dispus ALPAB sa ia toate masurile legale astfel incat sa elimine ambrozia din parcurile si spatiile verzi pe care le are in administrare, conform legislatiei in vigoare.

Proprietarii si administratorii terenurilor care au primit notificare, au obligatia ca, pana la data de 30 iunie a fiecarui an, sa desfasoare lucrari de combatere si distrugere a ambroziei. Ulterior aplicarii lucrarilor, acestia trebuie sa informeze in scris autoritatea administratiei publice locale pe raza caruia se afla terenul infestat (respectiv Sectorul 1-6 al municipiului Bucuresti).

Combaterea ambroziei se realizeaza prin aplicarea metodelor recomandate de catre specialistii din cadrul Directiei pentru Agricultura a Municipiului Bucuresti, respectiv cosirea repetata, manual sau mecanic, smulgerea in cazul unor suprafete izolate, efectuarea unor araturi adanci si discuiri pe terenuri agricole, cu exceptia erbicidarii – in zonele de interes public.

In celelalte zone se poate aplica si erbicidarea, insa limitat pe terenurile infestate, doar la recomandarea specialistilor din cadrul Directiei pentru Agricultura a Municipiului Bucuresti si sub directa indrumare si controlul specialistilor din cadrul unitatilor fitosanitare pentru protectia plantelor, pe toata perioada de vegetatie, asa cum se stipuleaza in art. 7, din instructiunile aprobate prin HCGMB 123/2019.

In perioada 1 iulie – 15 iulie, respectiv in perioada 16 – 31 iulie, comisia mixta constituita la nivelul Capitalei va verifica terenurile si va aplica sanctiuni proprietarilor/administratorilor atunci cand constata eventuale abateri de la prevederile legale.

Sanctiuni

Amenzile se situeaza intre 750 si 5.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv intre 5.000 si 20.000 de lei pentru persoanele juridice (conform Normelor Metodologice aprobate prin HG nr. 707/2018). Contravaloarea sanctiunilor aplicate se constituie ca venituri la bugetul local al Sectorului 1-6 al municipiului Bucuresti.

Municipalitatea a demarat inca din anul 2017 masuri de combatere a ambroziei, prin adoptarea HCGMB nr.353/2017. In decursul anul 2018, Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti a inregistrat 74 de abateri si a aplicat sanctiuni contraventionale.

In acest an, potrivit noilor modificari ale legislatiei si conform celor mentionate mai sus, verificarea si constatarea nerespectarii de catre proprietarii sau detinatorii de terenuri precum si aplicarea sanctiunilor se fac de catre comisia mixta, sub coordonarea Directiei pentru Agricultura a Municipiului Bucuresti", se arata intr-un comunicat.