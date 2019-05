Edilul Capitalei Gabriela Firea sustine ca il va da in judecata pe Andrei Caramitru pentru calomniile pe care le-ar fi lansat in spatiul public, in legatura cu o presupusa implicare a primarului in interzicerea platformelor de ride-sharing si favorizarea "mafiei taxiurilor din Voluntari", informeaza PMB.



"Dincolo de limbajul suburban folosit de domnul Caramitru, care insa este in deplina consonanta cu modul de actiune politica a reprezentantilor USR (Ura Sufoca Romania), sunt revoltata de lejeritatea cu care sunt colportate informatii total false referitoare la mine si la sotul meu. Nu am interzis Uber si nicio alta platforma, nu intentionez sa fac acest lucru si, oricum, reglementarea acestei activitati este apanajul Guvernului, care de altfel a si anuntat ca lucreaza la elaborarea unui act normativ in acest sens. Este exclus sa avem orice beneficiu patrimonial direct sau indirect de pe urma interzicerii sau reglementarii aplicatiilor de tip uber. Prin urmare, atat eu cat si sotul meu am decis sa il actionam in judecata pe numitul Andrei Caramitru, intrucat calea legala este singura prin care putem impiedica raspandirea unor astfel de calomnii", a transmis Firea printr-un comunicat, potrivit orange.ro. Caramitru: Sictir lui Firea cu tot cu firul ei din colon Reactia Gabrielei Firea survine dupa postarea de miercuri a fiului actorului Ion Caramitru, membru USR: "Castiga mafia taxiurilor din Voluntari a lui Pandele. Sictir lui, sictir lui Firea cu tot cu firul ei din colon, si sictir si PSD-ului. Asa se intampla cand nu votam, da? Nu ne intereseaza politica? Toti sunt la fel?", a scris el pe Facebook.

