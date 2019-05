Reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta confirma faptul ca un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in zona Barajului de la Siriu.



Potrivit primelor informatii, au fost identificate doua victime decedate, informeaza Mediafax. S-a incercat resuscitarea victimelor, fara rezultat insa. Nu se stie inca carei companie apartinea avionul.

Cauza prabusirii ar putea fi vremea nefavorabila, spune Gabriel Cozma, purtator de cuvant al prefecturii Buzau, citat de Digi24.

Autoritatile din Buzau au intrat in alerta dupa ce un localnic din Nehoiu a sunat la 112 si a anuntat ca intr-o zona greu accesibila a gasit bucati dintr-un avion ce pare a fi de mici dimensiuni. Spre locul indicat au plecat politisti, pompieri, jandarmi si echipaje de la Ambulanta.

"A zis ca a vazut o aripa, asa se pare, dintr-un avion, dar care nu este de mari dimensiuni. Nu a vazut vreo prabusire. Fortele de ordine au plecat in zona respectiva pentru efectuarea recunoasterii si pentru interventie in cazul in care este nevoie", au declarat reprezentantii ISU Buzau.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, in urma unui apel prin 112, s-a semnalat faptul ca exista posibilitatea ca un aparat de zbor de mici dimensiuni sa fi cazut intr-o zona montana, greu accesibila din zona Nehoiasu-Valea Nehoiului.